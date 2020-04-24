Bill Gates'in 43 Milyon Dolarlık Malikanesi Görüntülendi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle eşiyle birlikte okyanus kıyısındaki bir malikaneye yerleşti. 43 milyon dolara mal olduğu söylenen malikane, 5.800 metrekare alana sahip ve bu 'şirin ev', ilk kez görüntülendi.

Yazılım sektörünün en ünlü isimlerinden olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. Bir süre önce Microsoft'taki görevinden istifa ederek kendisini pandemi haline dönüşen koronavirüse karşı oluşturulan projelere adayan Gates, şu sıralar eşi ile birlikte ABD'de, okyanus kıyısında bir malikanede yaşıyor. Karantina boyunca burada kalacak olan Gates ve eşinin tam 43 milyon dolara mal olduğu düşünülen malikanesi ilk kez görüntülendi.

Bill Gates'in kendisini ve eşini karantinaya almış olduğu malikane, tam 5.800 metrekare. Normal yaşam alanlarının yanı sıra bir serası dahi bulunan malikanenin bir aile konutu, 2 de misafir evi bulunuyor. Detaylarına girildikçe daha da büyüleyici bir hal alan malikane, 2019 yılında 48 milyon dolara satışa çıkarıldı. Mart ayı sonunda Bill Gates tarafından satın alınan malikane, ömrünüzün sonuna kadar içinden çıkmak istemeyeceğiniz türden bir yaşam alanı sunuyor.

Bill Gates'in 43 milyon dolara mal olduğu düşünülen malikanesi

Bill Gates ve eşinin bir süre boyunca karantinada kalacağı bu malikanenin 10 kişilik bir jakuzisi bulunuyor. Böylelikle ev sahipleri ve olduğu takdirde misafirleri, hep birlikte jakuzi keyfi yapabiliyorlar. Ancak Bill Gates'in 43 milyon dolarlık malikanesinin sunduğu imkanlar bununla sınırlı değil.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in sahip olduğu 5.800 metrekarelik malikane; ev sineması, tenis kortu ve cam havuz gibi ilgi çekici yaşam alanlarına da sahip. Kısacası Bill Gates, şu sıralar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir evin içerisinde ve uzunca bir süre de burada kalacak gibi görünüyor.