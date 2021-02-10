Dünyada İlk Kez Biyo 3D Yazıcı Kullanılarak Pirzola Üretildi

İsrailli şirket Aleph Farms, kendi geliştirmiş oldukları 3D biyo baskı teknolojisi kullanarak hayvan hücrelerinden pirzola üretmeyi başardı. Hayvan kesimlerini minimuma indirmeyi hedefleyen şirket, üretilen etin tadının marketlerde satılan etlerle aynı olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını süresince protein kaynaklı besinlere olan talep artmaya başladı ve birçok gıda firması, alternatif yiyecekler üzerine yoğunlaşmaya başladı. 3D yazıcılar ile neredeyse her şeyin üretilebileceği bu dönemde, ilk olarak NovaMeat adlı bir şirket sadece bitkisel kaynaklar kullanarak 3D yazıcıdan et üretmeye başlamıştı.

3D et üretimine yeni bir hamle, İsrail merkezli bir şirket olan Aleph Farms’dan geldi. İsrail Teknoloji Enstitüsü’nden biyomedikal mühendislerle güçlerini birleştiren şirket, biyo 3D baskı teknolojisinden yararlanarak dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcıdan çıkan kemiksiz pirzolasını üretti.

"Üretilen et, son derece yumuşak ve lezzetli"

Pirzola üretme sürecinde, etin büyümesi, gelişmesi ve tadının benzer olabilmesi için ineğin biftek kısmında yer alan dokulardan örnek alındı. Bu dokular, laboratuvar ortamında kuluçka makineleri sayesinde hayvan hücrelerine dönüştürüldü. Elde edilen 4 farklı hayvan hücresi, biyo 3D yazıcıda mürekkep olarak kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Aleph Farms’ın, üretilen pirzolalar hakkında şu ifadeleri kullandı; "Pirzola, öldürülen ineklere benzer bir kas yapısına ve yağ oranına sahiptir ve en az marketlerden alacağınız etler kadar yumuşak ve lezzetlidir.”

Aleph Farms, bu teknoloji sayesinde artık her türlü eti üretebileceklerini ve laborutuvarlarındaki et portföylerinin genişletileceğini dile getirdi. Etlerin market ve kasap gibi tedarik yerlerine dağıtılabilmesi için şirketin öncelikle 3D yazıcılar ile üretilen etlerin insan sağlığına zarar vermediğini kanıtlayarak yasal bir izin alması gerekiyor. Şirket, geçtiğimiz senelerde bu teknolojiye benzer bir teknik kullanarak 3D yazıcıdan ince çekilmiş kıyma üretmeyi başarmıştı ve kıymaların birkaç sene içerisinde market raflarındaki yerini alacağını belirtirken, pirzolalar hakkında herhangi bir tarih vermedi.