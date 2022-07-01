Binance, üç kripto para birimini platformdan çıkaracağını, yani delist edeceğini açıkladı. 8 Temmuz'da gerçekleşecek delist işlemleri yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. İşte delist edilecek kripto para birimleri ve yatırımcıları bekleyenler...

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, tüm yatırımcıları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, üç kripto para biriminin borsa listemelesinin tamamen durdurulacağı, yani delist edileceği açıklandı. Peki bu kripto para birimleri hangileri ve yatırımcıların ne yapması gerekiyor?

Binance tarafından yapılan açıklamalara göre Groestlcoin (GRS), Nebulas (NAS) ve GoChain (GO), 8 Temmuz itibarıyla Binance'te listelenmeyecek. Şirket, borsada işlem gören tüm kripto para birimlerinin düzenli olarak incelendiğini, standartları karşılamayanların delist edildiğini belirtti. Söz konusu kripto para birimlerinin hangi standartları karşılamadığı bilinmiyor.

GRS, NAS ve GO yatırımcısı ne yapacak?

Binance tarafından alınan karar, GRS, NAS ve GO yatırımcıları için kritik bir sürecin başladığı anlamına geliyor. Bu bağlamda; 8 Temmuz itibarıyla söz konusu kripto paralar için alım satım işlemleri mümkün olmayacak. Binance kullanıcılarının bu kripto para birimlerini 9 Temmuz'a kadar Binance'ten çekmeleri gerekecek. Bu tarihten sonra Binance ile GRS, NAS ve GO arasında hiçbir bağ kalmamış olacak.

Binance, delist edeceği kripto para birimleri için durdurulacak işlem çiftlerini de tek tek açıkladı. Buna göre;

GRS/BTC

NAS/BTC

NAS/ETH

GO/BTC

önümüzdeki günler itibarıyla tarihe gömülmüş olacak. Eğer bu işlem çiftlerinde talimatınız varsa, bu talimatı ya tamamlamalı ya da iptal etmelisiniz.