Binance, TikTok'un en çok takipçili fenomeni Khaby Lame ile iş birliğine gitti. Lame, bu iş birliği kapsamında Binance'in marka elçiliğini yapacak. İşte iş birliğinin kripto para endüstrisine yapacağı katkılar...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, TikTok'ta en çok takipçiye sahip olan kullanıcının değiştiğinden ve Khaby Lame'in artık en popüler TikToker olduğundan bahsetmiştik. Yaşanan yeni bir gelişme ise Lame'in ününe ün katmaya devam edeceğini gözler önüne serdi. Zira en çok takipçiye sahip olan TikTok fenomeni, artık kripto para dünyasının da içinde olacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Khaby Lame ile iş birliği yapıldığını açıkladı. Lame bundan sonra, Binance'in marka tanıtım elçisi olacak. Kendine has bir tarzı olan TikTok fenomeni, tarzından ödün vermeden Binance tanıtımı yapacak. Ancak bu iş birliğinin kapsamı bu tanıtımlardan ibaret olmayacak.

Khaby Lame'e özel NFT koleksiyonu çıkarılacak

Binance'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, söz konusu iş birliğinin hangi alanlarda karşımıza çıkacağı açıklandı. Buna göre; Khaby Lame, kullanıcıların kripto paralarla ilgili eğitimler almasında teşvik edecek bir yere sahip olacak. Ayrıca Lame için özel bir NFT koleksiyonu oluşturulacak.

Khaby Lame'in bu denli popüler olmasını sağlayan şey, sosyal medyada paylaşılan life hack videolarına karşı videolar çekmesi ve her şeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmasıydı. Lame, Binance ile iş birliğinde de aynı konsepti kullanacak. Özel paylaşımlar yapacak olan TikTok fenomeni, kripto para endüstrisi ve web 3 ile ilgili bilinen yanlışları çürütmeye çalışacak.

Binance'in Khaby Lame ortaklığını duyurduğu paylaşım:

Yeni marka tanıtım elçimizle tanışın; Khaby Lame. TikTok'un en çok takipçili içerik üreticisi.

Bu iş birliği kapsamında: