Binance ile ilgili iki önemli gelişme yaşandı. SEC, BNB nedeniyle Binance'e soruşturma başlattı. Reuters ise Binance'in 2.35 milyar dolarlık kara paranın aklanmasına izin verdiğini ileri sürdü. Binance ise Reuters'ın iddialarını reddetti.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili iki önemli gelişme yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance'e yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Öte yandan, Reuters'ta da deprem etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi. Gelin bu olaylara birlikte bakalım.

Dünyanın en büyük kripto para borsası, Reuters'ta yer alan önemli bir haberle de gündemde. İddialara göre Binance, 2017-2021 yılları arasında hack, yatırım dolandırıcılıkları ve uyuşturucudan elde edilmiş kazanç gibi toplamda 2.35 milyar dolarlık işlem gerçekleştirilmesine, yani kara paranın aklanmasına izin vermişti. Üstelik bu paranın bir bölümü, Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'a aitti.

2.35 milyar dolarlık kara para aklama iddiası

Binance'in başındaki tek sorun kara para aklama iddiası değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance'e yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Binance'in kendi kripto para birimi Binance Coin (BNB) inceleme altına alındı. SEC yetkilileri, BNB'nin piyasaya sürüldüğü ilk gün (ICO) menkul kıymet kurallarının ihlal edilmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Aslına bakacak olursak SEC, Binance'e ilk kez soruşturma açmıyor. Şirket daha önce de farklı farklı meseleler üzerinden incelemeye alınmıştı ancak bugüne dek sektörü etkileyecek büyüklükte bir ihlal tespit edilemedi. BNB ile ilgili soruşturma da bunlardan biri olabilir gibi görünüyor. Çünkü yetkililer, daha önce de pek çok kripto para biriminin piyasaya sürüldüğü ilk gün için soruşturma başlatmıştı.

Binance, SEC soruşturmasına yönelik hiçbir açıklama yapmamış olsa da Reuters'taki habere jet hızıyla yanıt verdi. Bir Binance sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, haberde yer alan bilgilerin güncel olmayan ve doğrulanmamış bilgiler içerdiği, söz konusu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.