1 Haziran'da 4,5 saat hizmet veremeyen Solana (SOL) ağı ile ilgili resmi açıklama geldi. Kripto para biriminin ardındaki ekip, geçtiğimiz dönemlerde de sorun yaşatan bir özelliğin geçtiğimiz gün de kesintiye neden olduğunu açıkladı.

Kripto para dünyasının popüler isimlerinden bir tanesi olan Solana (SOL), 1 Haziran'da yatırımcıların tepkisiyle karşılaşan bir teknik sorunla karşılaştı. Sorun öncesi 45 doların üzerinde seyreden kripto para birimi, sorunla birlikte 10 dolar civarı değer kaybederek 36 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şimdiyse geçmişte de yaşanan teknik problemle ilgili resmi bir açıklama geldi.

Solana ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre geçmişte de sorunlar yaşatan “dayanıklı tek seferlik işlem” özelliği, blok zincirini bir kez daha kesintiye uğrattı. Zincirdeki başarısız bir işlemin iki kez daha sürece girdiğini, bunun da blok zincirin kararlılığını düşürdüğünü söyleyen yetkililer, tüm bunların sonucunda 4,5 saat devam eden kesinti yaşandığını açıkladılar.

SOL fiyatı, kesintinin başlamasıyla şöyle değişti:

*Solana fiyat grafiği. Kaynak: Coinmarketcap

Solana, piyasada en büyük hacme sahip 9. kripto para birimi. Yatırımcılar, projeye çok güveniyorlar. Solana, kimilerine göre Ethereum katili, kimilerine göre ise geleceğin Visa'sı olacak. Ancak Solana ekibinin bir süredir çözemediği sorunlar var. İlk kez Eylül 2021'de yaşanan kesinti 24 saat kadar sürmüş ve yatırımcıları çileden çıkarmıştı.

Solana ekibi, blok zincirde yaşanan kesintileri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yapılan çalışmaların ne zaman meyve vermeye başlayacağı, sistemin ne zaman düzene oturacağı tam olarak bilinemiyor.