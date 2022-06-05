Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, şirketin 2018 Terra'ya 3 milyon dolar yatırım yaptığını ifade etti. CZ lakaplı milyarder, şirketin son zamanlarda yaşanan büyük çöküşten ne kadar zarar ettiğini de açıkladı.

Kripto para piyasaları son zamanlarda ciddi bir düşüşle karşı karşıya. Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde yaşanan düşüş, yatırımcıları önemli bir şekilde etkilemişti. Ancak piyasanın en büyük gündemi ne Bitcoin ne de Ethereum’du. Terra (LUNA) ve UST’de yaşanan çöküş, tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

LUNA’da ve bir stablecoin olan UST’de yaşanan korkunç düşüş, birçok yatırımcının büyük paralar kaybetmesine yol açmıştı. Geçtiğimiz günlerde LUNA cephesinde önemli bir gelişme yaşandığını ve milyarlarca dolarlık zarara yol açan bu konu hakkında soruşturma başlatıldığını sizlerle paylaşmıştık. Dünya çapında çöküşün etkileri sürerken şimdi de bir açıklama Binance’den geldi.

Binance’in Terra’dan 1,6 milyar dolar zarar ettiği açıklandı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CZ lakaplı CEO’su Changpeng Zhao, Fortune’a verdiği bir röportajda Terra (LUNA) ile ilgili konuştu. Şirketin bu konudaki yatırımlarını aktaran ünlü CEO, yaşanan zarara da dikkat çekti. Buna göre Binance, Binance Labs’in bir parçası olarak 2018 yılında 3 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

Zhao, açıklamalarında bu yatırımın ardından halka açık ve dokunulmamış bir kripto para cüzdanında duran 50 milyon LUNA’ya sahip olduklarını aktardı. Bu yatırımdan hiç para kazanamadıklarını belirten milyarder, şirketin son zamanlardaki krizde yaklaşık 1,6 milyar dolar kaybettiğini ifade etti; ancak bunun bir sorun teşkil etmediğini aktardı.

Binance, son zamanlarda Terra konusunda soru işaretleriyle gündemdeydi. Birçok kişi, dev borsanın yaşanan çöküşünden kâr edip etmediğini ve Zhao’nun Terra kurucusu Do Kwon ile iletişim kurup kurmadığını merak ediyordu. Ayrıca diğer dev borsalar da yatırımcılara büyük hezimet yaşatan UST ve LUNA’yı listelemeleri sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuluyordu.