Kripto para piyasalarını altüst eden Terra (LUNA) cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kripto para topluluğu, bundan sonra yapılacaklar için nihai kararını verdi. İşte LUNA ve UST tutan yatırımcıları bekleyenler...

Kripto para piyasalarının geçtiğimiz haftalardaki bir numaralı gündemi, LUNA ve UST isimli kripto para birimleriydi. Aynı ağda yer alan bu kripto paralara operasyon yapıldığı iddia edilmiş, fiyatı daima 1 dolar olması gereken UST 0,05 dolarlara kadar gerilemiş, Terra (LUNA) ise bir günde yüzde 99,97 civarı değer kaybı yaşamıştı. Yatırımcıları milyarlarca dolar zarara uğratan gelişmeler, kripto para piyasalarına olan güveni sarmış, Bitcoin bu gelişmeler nedeniyle 26 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü.

LUNA'nın ardındaki isim Do Kwon, geçtiğimiz hafta içerisinde bir açıklama yapmış ve hem LUNA'yı hem de UST'yi kurtaracak bir plan önerisinde bulunmuştu. Tüm detaylarına buradaki haberimizde ulaşabileceğiniz çözüm önerisi, yeni bir blok zincire geçiş yapmayı baz alıyordu. Yatırımcılar, her ne kadar zarar etmiş olsalar da bu planla birlikte kendilerine yeni bir sayfa açmış olacaklardı. Zira yeni blok zincir süreci yatırımcılara da pay veriyordu. İşte şimdi, bu çözüm önerisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Terra topluluğu, geliştirici ekibin çözüm önerisini bazı değişikliklerle resmen kabul etti.

Yatırımcıları neler bekliyor?

LUNA da UST de kripto para piyasalarındaki popüler listeler arasındaydı. Ayrıca her iki kripto para birimi Türkiye'deki yatırımcılar için de oldukça önemliydi. Haliyle alınan son kararla herkes yatırımcıyı nelerin beklediğini merak eder oldu. Şimdi sizlere, bu sorunun cevabını kafanızı karıştırmadan ve işin teknik boyutuna inmeden, ayrı ayrı başlıklar altında vereceğiz.

Terra (LUNA) yatırımcıları ne yapacak?

Diyelim ki LUNA saldırısı gerçekleşmeden önce yatırımcıydınız ve belirli bir miktarda LUNA tutuyordunuz. Ekip, yeni blok zincir ile birlikte piyasaya süreceği yeni kripto paraların toplam arzının yüzde 35'ini sizin için ayırmış durumda. Yani daha şimdiden, yeni kripto para biriminin bir bölümüne sahipsiniz. Gelin şimdi sizi nelerin beklediğine maddeler halinde bakalım.

Elinizdeki LUNA miktarı 10 binden azsa; Bakiyenizin yüzde 30'luk kısmı başlangıçta hesabınıza geçecek. Geriye kalan yüzde 70'lik kısım ise 2 yıla dağıtılmış bir şekilde teslim edilecek. 2 yıla dağıtılan kısım için 6 aylık kilit uygulaması yapılacak.

Elinizdeki LUNA miktarı 10 bin ila 1 milyon arasındaysa; 1 yıl kilitli olacak şekilde 2 yıla dağıtılarak bakiyeniz tamamlanacak.

Elinizdeki LUNA miktarı 1 milyondan fazlaysa; 1 yıl kilitli olacak şekilde 4 yıla dağıtılarak bakiyeniz tamamlanacak.​



TerraUSD (UST) yatırımcıları ne yapacak?

Yapılan açıklamalar LUNA yatırımcıları için umut verici olsa da UST yatırımcıları için yapabilecek bir şey kalmamış gibi görünüyor. Şöyle ki; kabul edilen öneride saldırı öncesi UST tutan yatırımcılar için herhangi bir bilgi geçmiyor. Ancak saldırı sonrası UST aldıysanız, yeni tokenlerin yüzde 15'i de sizler gibi yatırımcılara ayrılmış durumda.

Saldırıdan sonra ne kadarlık UST almış olursanız olun; Bakiyenizin yüzde 30'luk kısmı başlangıçta hesabınıza geçecek. Geriye kalan yüzde 70'lik kısım ise 2 yıla dağıtılmış bir şekilde teslim edilecek. 2 yıla dağıtılan kısım için 6 aylık kilit uygulaması yapılacak.



Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.