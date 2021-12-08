BioNTech Aşısının Omicron'a Etkisi İlk Kez Açıklandı

BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğu son günlerde çokça merak edilirken bu konuda yapılan ilk çalışmanın sonuçları yayınlandı. Sonuçlar, BioNTech aşısının oluşturduğu antikorlarda ciddi bir düşüş yaşandığını gösterdi. Fakat farklı bir araştırma bu düşüşün daha düşük seviyede olduğuna işaret etti.

Yaklaşık 2 hafta önce ortaya çıkan ve o anda az sayıda kişide görülmesine rağmen ülkelerin seyahat kısıtlamaları kararlarına imza atmasına neden olan Omicron varyantı hakkında çalışmalar sürüyor. Yeni varyant hakkında en çok merak edilenlerden biri şu anda kullandığımız aşıların varyanta karşı koyup koyamayacağıydı. İşte bunun cevabını vermek için yapılan bir çalışma, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Omicron üzerindeki etkisini ilk kez gösterdi.

Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilen ve henüz akran değerlendirmesi bekleyen çalışmada 6’sı daha önce koronavirüs geçirmiş 12 kişiden 14 kan örneği alındı. Çalışmada, virüsün orijinal versiyonuna kıyasla BioNTech aşısının oluşturduğu antikor seviyelerinde kabaca 40 kat daha fazla azalmanın yaşandığı keşfedildi. Bu oran her ne kadar korkutucu olsa da çalışmayı gerçekleştiren Alex Sigal, Omicron’un aşıyı halen tamamen yenemediğini , yeni varyanta karşı aşı olmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Omicron, ek aşı gerektirecek mi?

Ancak antikorlardaki belirgin azalma, Omicron’a karşı aşı korumasının ne kadar etkili olacağı sorusunun yanı sıra ne kadar kalıcı olacağı sorusunu da gündeme getirdi. Sigal, bu konu hakkında iyi ve güçlendirici bir ek aşının enfeksiyon riskini azaltacağını, ek aşı olmayanların olması gerektiğini ifade etti.

İsveç’te de bir araştırma düzenlendi

Sigal, ekibiyle yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladıktan kısa bir süre sonra İsveç’in Karolinska Enstitüsü de kendi çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Bu çalışma, Güney Afrika’daki çalışmaya göre daha düşük seviyede antikor azalımı yaşandığını gösteriyordu. 17 kan örneğiyle yapılan ve Afrika’daki çalışma gibi değerlendirme bekleyen çalışmaya göre antikordaki azalma, virüsün orijinal versiyonuna kıyasla 7 kat düzeyindeydi.

Araştırmacılar, paylaşılan çalışma sonuçlarında Omicron’un etkisinin numuneler arasında büyük farklılıklar gösterdiği ve burada canlı virüs yerine laboratuvarda yapay olarak üretilmiş bir Omicron versiyonunun kullandıklarını belirttiler. Omicron’un kesinlikle Delta’dan daha kötü olduğu, ancak yine de beklenen kadar aşırı olmadığı ifade edildi.

Daha önce Delta varyantı için yapılan çalışmalar, antikordaki azalma seviyesinin 2-3 kat, Beta’daysa 7-8 kat olduğunu göstermişti. Yapılan yeni çalışmaların sonuçlarının kesin olmadığını, henüz bunların bir ön sonuç olduğunu ve onay beklediklerini yeniden hatırlatalım.