Dünyanın İlk Bitkisel Bazlı COVID-19 Aşısı Üretildi

Dünya’nın ilk bitkisel COVID-19 aşısı Kanada'da üretildi. Yetkililer, bitkisel bazlı COVID-19 aşısının koronavirüse karşı yüksek koruma sağladığını ifade etti.

Dünya çapında birçok COVID-19 aşısı piyasaya sürülse de yeni aşı çalışmaları devam ediyor. İlaç endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir tütün ile tamamen bitkisel bazlı bir koronavirüs aşısı üretildi. Aşının üretiminde, koronavirüsün genetik materyalini barındırmayan ama benzeyen virüs benzeri parçacıklar kullanıldı.

Dünya’nın ilk bitkisel bazlı koronavirüs aşısı Kanada merkezli Medicago ve İngiliz İlaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ortaklığıyla üretildi. Yetkililer aşının, koronavirüsün tüm varyantlarına karşı koruma sağladığını açıkladı.

Etkinlik oranı %71

Bitkisel COVID-19 aşısının hammaddesini, Avustralya’ya özgü bir tütün çeşidi olan Nicotina Benthamiana bitkisi oluşturuyor. Medicago adlı firma, laboratuvar ortamında, bu bitki üzerinde koronavirüsü kaplayan dikenli proteinleri taklit eden partiküllerin üretilmesini sağladı. GSK adlı ilaç üreticisi de kimyasal bir madde ile bağışıklığı artırarak aşının etkisine katkı sağladı.

Medicago, aşının son aşama klinik analizlerine göre Delta varyantı dahil virüsün tüm varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 71 olduğunu açıkladı. Firma, diğer aşılarda da görüldüğü gibi bu aşıda da aşı olunduktan sonra ilk birkaç gün içinde en ateş ve yorgunluk gibi yan etkilerin hissedilebileceğini bildirdi.

Bitki bazlı aşının tüm klinik araştırma sonuçları, önümüzdeki günlerde hakemli bir bilimsel dergide yayımlanacak. Yetkililer, aşının uygulanmaya başlaması için en kısa sürede Kanada Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılacağı açıklandı. Medicago sözcüsü Brian Ward, bakanlığın onay vermesiyle aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk COVID-19 aşısı, insan kullanımı için onaylanmış ilk bitkisel bazlı aşı olacağının altını çizdi.Ward, "Bu, dünyada bir ilk olacak. Hala aşı yaptırmamış olanlar ya da iki doza ek olarak bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." dedi.