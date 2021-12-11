Üçüncü Doz BionTech Aşısının Omicron Varyantına Karşı Etkinl

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan yeni bir araştırma, BioNTech COVID Omicron varyantına karşı etkisini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre üçüncü doz BioNTech aşısı varyanta karşı yüksek düzeyde koruma sağlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Omicron varyantı tüm dünyada endişelere yol açmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘endişe verici’ olarak nitelendirdiği varyant, görüldüğü ilk günden bu yana tüm dünyaya hızla yayılmış, birçok ülkenin yeni kısıtlamalara yönelmesine yol açmıştı. Geliştirilen COVID aşılarının 10’dan fazla mutasyona sahip Omicron’a karşı etkisi ise merak konusuydu.

Varyant ortaya çıktıktan sonra Pfizer ve Moderna gibi ilaç şirketleri aşılarının etkinliğinin araştırıldığını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir araştırma da Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının varyanta karşı etkisinin az olabileceğini, iki doz aşının antikor kabiliyetlerinde önemli derecede düşüşe yol açtığını, bu yüzden de ek aşılara ihtiyaç olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Şimdi de üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisini gösteren yeni bir çalışma yayımlandı.

Takviye aşı varyanta karşı %75 oranında koruma sağlıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yürütülen araştırma, takviye aşı olarak da adlandırılan ‘üçüncü doz’ Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının varyanta karşı etkili olduğunu gösterdi. Uzmanlar, üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron’a karşı %75’lik koruma sağladığını belirterek takviye aşıların önemine bir kez daha vurgu yapmış oldu.

Bilim insanları çalışmada, 581 Omicron ve binlerce Delta vakasından toplanan verileri inceledi. Yapılan incelemelerde tek doz AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech COVID aşısının varyanta karşı olan etkileri analiz edildi. Moderna ve Johnson&Johnson aşıları ise ‘veri yetersizliği’ sebebiyle araştırmaya dahil edilmedi.

"Bu ay sonuna kadar 1 milyon insana bulaşacak"

Yapılan incelemelerde üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının varyanta karşı %75 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu çalışma, yazının başında belirttiğimiz ve iki doz aşı olmuş kişilerde oluşan antikorların virüsü dışarı atma yeteneğinde azalma olduğunu gösteren araştırmayı da yaptığı incelemeler sonucunda doğruladı.

Bilim insanlarına göre, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı dünya çapında hızla yayılmaya devam edecek ve bu ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişiye bulaşacak. Bunun yanı sıra, İngiltere’de bu ayın ortasından itibaren belirlenen vakaların çoğunu yeni varyantın oluşturacağı da yapılan açıklamalarda belirtildi. Bu sebeple de uzmanlar, bir kez daha insanları aşı olmaya çağırdı ve üçüncü doz aşının önemine dikkat çekti.