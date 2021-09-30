Ücretsiz Bir Şekilde Mesajlaşabileceğiniz BiP Nedir?

Yerli WhatsApp alternatiflerinden biri olarak tanıdığımız mesajlaşma hizmeti BİP, uzun zamandır hayatımızda. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan hizmet, hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda kullanılmasının yanı sıra pek çok farklı özelliğiyle de dikkat çekiyor.

WhatsApp tarafından yayınlanan kullanıcı sözleşmesi krizi sırasında pek çok alternatif mesajlaşma hizmeti tanıttık. Bunlardan biri de yerli mesajlaşma hizmetimiz olan BİP’ti. BİP, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm cihazlarda kullanılabilen bir uygulama. Turkcell kullanıcılarına farklı özellikler sunuyor olsa da hangi GSM operatörü abonesi olursanız olun BİP kullanabilirsiniz.

BİP her zaman farklı özellikleriyle dikkat çekse de popüler bir hizmet değildi. Ancak pandemi ile birlikte mesajlaşma hizmetlerine olan ilgi artınca yerli uygulamamız da çağın gerekliliklerine uygun özelliklerle çok daha kullanışlı bir hizmet haline geldi. BİP nedir, nasıl kullanılır, hangi özellikleriyle dikkat çekiyor yakından bakalım ve BİP kullanmanın ne tür avantajları olduğunu görelim.

BİP nedir?

Turkcell BİP, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2013 yılında yayınlanan bir mesajlaşma hizmetidir. BİP’i Android, iOS, HarmonyOS, MacOS ve Windows işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda ve bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz gibi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak da kullanabilirsiniz.

BİP yalnızca bir mesajlaşma hizmeti değil. BİP ile çevrimiçi olarak metin mesajı, fotoğraf ve video paylaşımı yapabiliyor, gruplar oluşturabiliyor, sesli arama, görüntülü arama ve grup aramaları yapabiliyorsunuz. Turkcell aboneleri, BİP kullanımına özel GB hediyeleri ile ihya oluyorlar.

Yüksek kaliteli grup görüşmeleri:

Pandemi ile birlikte internet üzerinden görüşme yapanların sayısı arttı. BİP de bu ilgiyi karşılamak için 15 kişiye kadar HD görüntü kalitesinde görüntülü ve sesli görüşme özelliği sunuyor. Bu görüşme kalitesi hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda korunuyor.

Geçmişinizi BİP’e aktarabiliyorsunuz:

Uzun zamandır farklı bir mesajlaşma hizmeti kullanıyorsanız oradaki grup ve sohbet geçmişlerinizi silip bir anda BİP’e geçmek gözünüzü korkutabilir. Korkutmasın. BİP farklı mesajlaşma uygulamalarında bulunan tüm geçmişinizi tek dokunuşla kendi arayüzüne aktarmanızı sağlıyor. Dosya geçmişi ve gruplarda bulunan kişiler de bu aktarıma dahil.

BİP kanalları ile öne çıkıyor:

Telegram ile birlikte mesajlaşma kanalları ile tanıştık gibi görünse de aslında BİP, ilk günden beri kanal hizmeti veriyor. Dilerseniz kendiniz bir kanal oluşturun, dilerseniz farklı kanallara katılın. Tanımadığınız çok daha geniş kitlelere ulaşmak için BİP kanalları harika bir seçenek. Bu kanalları istediğiniz gibi kurmanız, silmeniz, katılmanız ve çıkmanız mümkün.

BİP kanallarının yanı sıra bir de Servis özelliği var. Bu servisleri birer bot olarak düşünebilirsiniz. Pek çok farklı kurum, kuruluş ve platformun BİP’te servisi bulunuyor. Bu servisler üzerinden pek çok işleminizi çevrimiçi olarak gerçekleştirebilir, eğlenebilir, yarışmalara katılabilir, ödüller kazanabilir ya da farklı konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BİP ile para transferi yapın:

IBAN numarasını resim olarak mı alıyorsunuz, şube adını bir türlü öğrenemediniz mi, işlem yarına mı kaldı? Endişelenmeyin. BİP, bir mesajlaşma hizmetinden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor ve uygulama üzerinden para transferi yapmanızı sağlıyor. Para göndermek ya da almak istediğiniz kişinin telefon numarasını bilmeniz yeterli. BİP üzerinden hızla ve kolayca para transferi yapabilirsiniz.

Öne çıkan BİP özellikleri:

Geniş kitlelerle etkileşime girebileceğiniz kanallar

Veri şifreleme

15 kişiye kadar HD görüntü kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme

Belirlediğiniz süre sonunda silinen kaybolan mesaj özelliği

100’den fazla dilde anlık çeviri

Acil Durum Butonu ile seçtiğiniz kişiye SMS gönderimi

Kalite kaybı yaşamadan fotoğraf ve video paylaşımı

Pil tasarrufu sağlayan gece modu

Tüm cihazlarda ve işletim sistemlerinde senkronize kullanım

Yüzlerce kanal ve servis

Para transferi

Başka hiçbir yerde bulamayacağınız stickerlar

Farklı uygulamalardan geçmiş taşıma

Geniş özelleştirme seçenekleri

BİP güvenli mi?

Gelelim en önemli soruya, BİP güvenli mi? Pek çok mesajlaşma hizmeti gibi BİP de verilerinizi uçtan uca şifreleme ile koruyor. Verilerin hiçbir kişiyle ya da üçüncü şirketlerle asla paylaşılmayacağını taahhüt ediyor. WhatsApp vakasından sonra asla herhangi bir dayatma ve ayrımcılık yapmayacağını da özellikle belirtiyor.

Elbette, tüm bu bahsedilen güvenlik önlemleri standart bilgilendirmeler de olabilir. Ancak şu an için BİP adı herhangi bir veri skandalına karışmış durumda değil. Bu nedenle popüler pek çok mesajlaşma hizmetinden çok daha güvenli olduğunu düşünebiliriz. Ancak şu an için güvenli olduğunu tekrar belirtelim. Umarız olmaz ama belki ileride yerli bir veri skandalımız olabilir.

Yerli mesajlaşma hizmeti Turkcell BİP nedir, nasıl kullanılır, hangi özellikleri ile öne çıkıyor gibi merak edilen soruları yanıtladık ve BİP kullanmanın avantajlarından bahsettik. BİP kullanıyorsanız düşüncelerinizi ve deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.