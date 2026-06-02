Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi Telefonlara AirDrop Desteği Geldi! iPhone'lar ile Dosya Aktarımı Yapılabilecek

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi, telefonlarına Quick Share yoluyla AirDrop desteği geldiğini açıkladı. İlk olarak Türkiye'de de satılan bir modelde kullanılabilecek.

Xiaomi Telefonlara AirDrop Desteği Geldi! iPhone'lar ile Dosya Aktarımı Yapılabilecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir duyuruyla hem Android hem de iOS kullanıcılarını çok sevindirmişti. Şirket, Android telefonların Quick Share isimli dosya paylaşım özelliğine Apple’ın dosya paylaşım sistemi AirDrop desteği getirdiğini duyurmuştu. Bu da artık Android ile iPhone arası kolayca dosya aktarımı yapılabileceği anlamına geliyordu.

Şimdi ise bu konuda bir Android markadan hamle geldi. Ülkemizde de en çok satan telefon markalarından biri olan Xiaomi, cihazlarına Quick Share yoluyla resmen AirDrop desteği getirmeye başladığını duyurdu.

İlk olarak Türkiye’de de satılan Xiaomi 17T Pro’ya geldi

Xiaomi’nin resmî hesabı tarafınyan yapılan paylaşıma baktığımızda Airdrop desteğinin Türkiye’de de satılan yeni cihaz Xiaomi 17T Pro’ya geldiğini görüyoruz. Şirket, bunun dışında başka bir model ismi paylaşmamış. Yani şimdilik hangi Xiaomi telefonlarda AirDrop desteği olacağı belirsiz. Kesin olan tek model 17T Pro.

Xiaomi’nin HyperOS’e getirdiği bu özellik sayesinde artık Xiaomi telefon sahibi kullanıcılar, çok kolay bir şekilde iPhone ile dosya aktarımı yapabilecekler. Direkt Quick Share menüsü üzerinden iPhone’ları görmek ve onlara dosya göndermek mümkün olacak.

Android Telefonlar AirDrop ile Uyumlu Hâle Geldi! Kolayca iPhone'lar ile Dosya Aktarımı Yapılabilecek Android Telefonlar AirDrop ile Uyumlu Hâle Geldi! Kolayca iPhone'lar ile Dosya Aktarımı Yapılabilecek

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Kamera Özellikleri Ortaya çıktı

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Kamera Özellikleri Ortaya çıktı

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: AirPods Daha Akıllı Hâle Geliyor

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: AirPods Daha Akıllı Hâle Geliyor

iPhone Android Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com