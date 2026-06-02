Xiaomi, telefonlarına Quick Share yoluyla AirDrop desteği geldiğini açıkladı. İlk olarak Türkiye'de de satılan bir modelde kullanılabilecek.

Google, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir duyuruyla hem Android hem de iOS kullanıcılarını çok sevindirmişti. Şirket, Android telefonların Quick Share isimli dosya paylaşım özelliğine Apple’ın dosya paylaşım sistemi AirDrop desteği getirdiğini duyurmuştu. Bu da artık Android ile iPhone arası kolayca dosya aktarımı yapılabileceği anlamına geliyordu.

Şimdi ise bu konuda bir Android markadan hamle geldi. Ülkemizde de en çok satan telefon markalarından biri olan Xiaomi, cihazlarına Quick Share yoluyla resmen AirDrop desteği getirmeye başladığını duyurdu.

İlk olarak Türkiye’de de satılan Xiaomi 17T Pro’ya geldi

Xiaomi’nin resmî hesabı tarafınyan yapılan paylaşıma baktığımızda Airdrop desteğinin Türkiye’de de satılan yeni cihaz Xiaomi 17T Pro’ya geldiğini görüyoruz. Şirket, bunun dışında başka bir model ismi paylaşmamış. Yani şimdilik hangi Xiaomi telefonlarda AirDrop desteği olacağı belirsiz. Kesin olan tek model 17T Pro.

Xiaomi’nin HyperOS’e getirdiği bu özellik sayesinde artık Xiaomi telefon sahibi kullanıcılar, çok kolay bir şekilde iPhone ile dosya aktarımı yapabilecekler. Direkt Quick Share menüsü üzerinden iPhone’ları görmek ve onlara dosya göndermek mümkün olacak.