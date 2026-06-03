AirDrop Desteğine Sahip Tüm Android Telefonlar

Google, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir duyuruyla Android ve iPhone kullanıcılarını çok sevindirecek bir haber vermişti. Artık Android telefonlarda AirDrop desteği olacağını ve bunun Quick Share’a geleceğini duyurmuştu. Bu da Android ile iPhone arasında sorunsuz ve çok kolay şekilde dosya aktarımı yapılabileceği anlamına geliyordu.
Şimdi ise şirket, AirDrop desteği sunulan Android telefonlar listesini güncelledi. Artık listede çok daha fazla model bulunuyor. Gelin AirDrop desteğiyle iPhone’lar ile kolayca dosya alışverişi yapabilecek Android telefonlara bakalım.
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AirDrop desteğine sahip Android telefonlar
Samsung
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z TriFold
Diğer markalar
- Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
- Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Google Pixel 8a
- HONOR Magic V6
- OnePlus 15
- Xiaomi 17T Pro
- OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9S
- OPPO Find N6
- vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra
Listeden de görebileceğiniz üzere en popüler Android markaların telefonlarına çoktan gelmeye başladı. Türkiye’de satılan son 3 yılın amiral gemisi Samsung cihazların hepsi bu özelliği kullanabiliyor. Bunun dışında Xiaomi, OPPO, HONOR gibi ülkemizde popüler olan diğer markaların da belli telefonlarına gelmeye başlamış.