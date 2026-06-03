AirDrop Desteğine Sahip Tüm Android Telefonlar

Google, AirDrop desteğine sahip Android telefon listesine yenilerini ekledi. İşte şu anda AirDrop desteğine sahip tüm telefonlar.

Google, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir duyuruyla Android ve iPhone kullanıcılarını çok sevindirecek bir haber vermişti. Artık Android telefonlarda AirDrop desteği olacağını ve bunun Quick Share’a geleceğini duyurmuştu. Bu da Android ile iPhone arasında sorunsuz ve çok kolay şekilde dosya aktarımı yapılabileceği anlamına geliyordu.

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Şimdi ise şirket, AirDrop desteği sunulan Android telefonlar listesini güncelledi. Artık listede çok daha fazla model bulunuyor. Gelin AirDrop desteğiyle iPhone’lar ile kolayca dosya alışverişi yapabilecek Android telefonlara bakalım.

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AirDrop desteğine sahip Android telefonlar

Samsung

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z TriFold

Diğer markalar

Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Google Pixel 8a

HONOR Magic V6

OnePlus 15

Xiaomi 17T Pro

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9S

OPPO Find N6

vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

Listeden de görebileceğiniz üzere en popüler Android markaların telefonlarına çoktan gelmeye başladı. Türkiye’de satılan son 3 yılın amiral gemisi Samsung cihazların hepsi bu özelliği kullanabiliyor. Bunun dışında Xiaomi, OPPO, HONOR gibi ülkemizde popüler olan diğer markaların da belli telefonlarına gelmeye başlamış.