Huawei, Devasa Bataryalı Telefonları nova 16 ve nova 16 Pro'yu Tanıttı

Huawei, ilginç kamera tasarımıyla dikkat çeken 7000 mAh bataryalı orta segment telefonları nova 16 ve nova 16 Pro'yu tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çin merkezli Huawei, hem Türkiye’de hem dünya çapında en çok ilgi gören teknoloji markalarından biri konumunda. Şirketin her türden ürünü olsa da en çok ilgiyi telefonları görüyor. Bu telefonlar arasında orta segmentteki “nova” ismini alan cihazlar var.

Şimdi ise şirket, nova serisinin yeni üyeleri nova 16 ve nova 16 Pro’yu gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Cihazlar, çok yüksek olmayan bir paraya yüksek kapasiteli batarya başta olmak üzere birçok gelişmiş özellik sunuyor.

Huawei nova 16 teknik özellikleri

OLED 120 Hz’lik ekrana, Kirin 9010S işlemciye, 7000 mAh bataryaya sahip olan nova 16 modeli; mavi, beyaz, siyah gibi renklerle sunulacak. 12/256 GB başlangıç versiyonunun fiyatı 445 dolar.

Huawei nova 16 Pro teknik özellikleri

Daha üst seviye bir model olan nova 16 Pro, 6,84 inçlik 120 Hz OLED ekran, 7000 mAh batarya, Kirin 9010S işlemci, 200 MP ana kamera ve 50 MP OIS destekli telefoto gibi özelliklere sahip. Aynı renk seçenekleriyle sunulacak telefonun 12/256 GB’lık başlangıç versiyonu 575 dolar fiyata sahip.

