Bazı insanlar, eski sevgililerinin Instagram’daki selfie’lerinin altına, Türkçe’ye “Aman allahım” olarak çevirebileceğimiz “Yikes” kelimesini yazdırmak için tanımadıkları bir kişiye 5 dolar ödüyor. Üstelik bu tuhaf durum, bir trend haline gelmiş durumda.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) eyaletlerinden Los Angeles’ta yaşayan Isaiah Garnica adlı bir şarkı yazarı, kırılan akıllı telefonunun yenisi almak için çok ilginç bir para toplama yöntemine başvurdu.

Garnica, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 dolarlık bir ücret karşılığında isteyen kişilerin eski sevgililerinin Instagram fotoğraflarına “Yikes” (Eyvah / Aman allahım) şeklinde yorum yapacağına söz verdi.

“İnsanlar Twitter'da ayak resimlerini satıyor. Ben sadece 5 dolara bunu yapacağım” diyen Garnica, “Komik olduğunu düşünmüştüm ama aslında ciddiyim. Anlaşılan diğer insanlar da bu konuda ciddiymiş” ifadelerini kullandı.

Esasen Garnica’nın yaptığı bu hareket, rahatsız edici yorumları yasaklayan Instagram politikalarını ihlal ediyor. Sosyal medya devi, siber zorbalık olarak adlandırılan bu yorumları engellemek için "Shadow Ban" adlı bir özelliği devreye sokmuştu.

Eğer bir kullanıcı, rahatsız edici bir yorum yaparsa ya da bir ifadeyi diğer fotoğraflarda üst üste kullanırsa, “Bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz?” uyarısı ile karşılaşıyor. Söz konusu uyarılara rağmen yorum yapmaya devam eden kullanıcılar ise Instagram tarafından kısıtlanabiliyorlar.

İki farklı hesap kullanarak insanların fotoğraflarının altına “Yikes” yorumunu yapan Garnica, görünüşe göre herhangi bir engelleme karşılaşmamış. Hatta, yeni bir iPhone almak için gereken parayı da biriktirmiş. Sosyal medya devinin yeni özelliği üzerinde biraz daha yoğunlaşması gerektiğini söylemek, sanırım yanlış olmaz.