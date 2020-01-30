Araştırmaya Göre Lüks Araç Sahibi Erkekler Kural Tanımıyor

Yapılan bir araştırma, Mercedes, BMW ve Audi gibi nispeten lüks araçlara sahip olan erkeklerin trafikte tam bir baş belası olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre trafikte kural dinlemeyen, en kaba erkekler, lüks araçları tercih eden erkekler oluyor.

Journal of International Psychology tarafından yapılan yeni bir çalışma, lüks otomobil sürücülerinin trafikte tam bir baş belası olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Audi, BMW veya Mercedes gibi lüks araçlara sahip olan erkeklerin tartışmacı, inatçı, anlaşılmaz ve ben merkezli olduğunu belirtiyor.

Çalışma, Finlandiya'daki 1.892 otomobil sahibi üzerinde yapıldı. Araştırmacı Jan-Erik Lönnqvist, trafikte kırmızı ışıkta geçen, yayalara yol vermeyen ve çok hızlı süren kişilik türlerini analiz etti. Sonuçlar, bu kişilerin çoğunun BMW, Mercedes ve Audi gibi lüks Alman otomobillerini kullandığını ortaya koydu. Daha önce yapılan çalışmalar da lüks otomobil sürücülerinin trafik kurallarını görmezden gelme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyordu.

Araştırmaya göre trafikteki kural tanımazlar, lüks Alman otomobillerine meraklı

Helsinki Üniversitesi'nde sosyal psikoloji profesörü olan Lönnqvist, lüks arabalara ne tür insanların sahip olduğu sorusundan yola çıktı. Sonuç olarak daha az uzlaşmacı, daha kaba ve daha düşüncesiz erkeklerin genellikle yüksek statüde otomobiller kullandığını keşfetti.

Lönnqvist, "Benzer karakter özellikleri, bu kişilerin neden trafik kurallarını diğerlerinden daha sık ihlal ettiğini de açıklıyor" diyor. Diğer yandan araştırmada kadınlar ve lüks arabalar arasında hiçbir bağlantı bulamadı.

Araştırma, sadece lüks araç sahiplerini yermeye odaklı yapılmadı. Çalışma ayrıca lüks araçların kaliteli ve klas bir imaj sunma isteğini yansıttığını ortaya koydu. Lönnqvist'e göre trafikte kural tanımaz olduğu söylenen bu insanların çoğu düzenli, hırslı, saygın ve genellikle çalışkan insanlar.