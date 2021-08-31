Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlayacak El Salvador, kripto para birimiyle ilgili yeni bir adım attı. Bir reklam filmi yayınlayan El Salvador hükümeti, tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Söz konusu reklam filminde, Bitcoin'le ilgili bilgiler veriliyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Orta Amerika'da bir ülke olan El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğinden bahsetmiştik. Hatta hükümet, vatandaşlarını Bitcoin'e alıştırmak için 140 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptı ve bu parayı da vatandaşına dağıttı. Şimdi ülke, yeni döneme günler kala Bitcoin ile ilgili yeni bir adım attı.

El Salvador yönetimi, Bitcoin ile ilgili bir reklam filmi hazırladı. Bu reklam filmi, kripto para sektörü için çok önemli bir yere sahip. Zira ilk kez bir ülke, Bitcoin'in reklamını yapmış oldu. Bu reklam videosunda ise bazı bilgiler veren yetkililer, Bitcoin'in nerelerde kullanılacağını ve nasıl bir işleyişe sahip olduğunu anlattılar.

İşte El Salvador'un hazırladığı Bitcoin reklamı

Reddit'te İngilizce çevirisini gördüğümüz reklam açıklamalarında; Bitcoin kullanmanın zorunlu olmadığı anlatılıyor. Ayrıca bu kripto para biriminin ülke genelindeki her yerde kullanılabileceğinin ifade edildiği reklam filminde, hükümet tarafından geliştirilen bir kripto para cüzdanı olduğu ancak kullanıcıların bu noktada da özgür olacakları belirtiliyor. El Salvador halkı, herhangi bir kripto para cüzdanını da kullanabileceklermiş. Öte yandan; Bitcoin kullanımı sırasında hiçbir komisyon kesintisi de olmayacağı net bir şekilde belirtiliyor.

Eylül ayı, kripto para dünyası için kritik bir önem arz edecek gibi görünüyor. Zira ilk kez bir kripto para birimi, bir ülkede resmi para birimi olarak kabul edilmiş olacak. Sistemin nasıl çalışacağı şimdilik bilinmiyor ancak herkes memnun kalır ve El Salvador, Bitcoin kullanımı ile rahat bir nefes alma imkanı yakalamış olursa, bu durum diğer ülkeleri de doğrudan etkileyebilir gibi görünüyor.