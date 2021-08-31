Geçtiğimiz dönemlerde defalarca kripto para birimlerinin altını üstüne getiren Elon Musk, gece saatlerinde yine sahneye çıktı. Yaptığı paylaşımlarla Bitcoin'i hem düşüren hem yükselten Musk, şakalarıyla da düşündürdü...

Kripto para yatırımcılarının bir numaralı korkulu rüyası haline gelen Elon Musk, gece saatlerinde yine ortaya çıktı. Saat 01:30 civarında düşüş trendine giren Bitcoin, Elon Musk'ın attığı ve içinde iğrenç bir espri olan tweetle daha da düştü. Akabinde yeni bir tweet daha alan Musk, kripto para biriminin az da olsa toparlanmasını sağlamış oldu. Dilerseniz hemen, gece saatlerinde yaşanan olaylara yakından bakalım.

Bitcoin, aylar süren düşüş trendini geçtiğimiz haftalarda bozdu. 50 bin dolar seviyelerine kadar yükselen kripto para birimi, bir süredir 46 bin dolar ila 49 bin dolar aralığında gidip geliyor. Ancak gece saatlerinde 48 bin doların altına gerileyen ve sert bir düşüş trendi gösteren Bitcoin, 46 bin 950 dolara kadar indi. Elon Musk, bunun üzerine "Durum kontrol altında" ibaresini kelime esprisi(!) haline getirdiği bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası bir kırılım daha yaşayan Bitcoin, 46 bin 750 dolara kadar çekildi.

İşte Elon Musk'ın gülme garantili(!) paylaşımı

Bir kağıda "situation", yani 'durum' yazan Musk, bu kağıdı bir klave üzerindeki CTRL (Kontrol) tuşunun altına koydu. Bunun fotoğrafını çektikten sonra Twitter'da paylaşan Musk, "Sakin olun, durum kontrol altında..." yazdı. Yalnızca bu paylaşımla yetinmeyen Elon Musk, daha sonra bir paylaşım daha yapıp, komik(!) esprilerinin dozunu genişletti.

Elon Musk'ın yaptığı ikinci paylaşımda ise bir projeksiyon makinesi ile bir soğutma pervanesi yer alıyordu. Ancak yanlış konumlamadan dolayı, söz konusu pervanenin çalışma imkanı yoktu. Bu fotoğrafa açıklama olarak "Projeksiyonu bırakma ve soğuma zamanı" yazan Musk, düşüşle ilgili olarak kırmızının (yani sıcağı temsil eden rengin) sona erdiğini ifade etti.

Bitcoin'de son durum

Coinmarketcap verileri üzerinden yaptığımız son kontrollerde, Bitcoin'in yeniden toparlandığını ve saat 09:15 itibarıyla 47 bin 205 dolardan işlem gördüğüne şahitlik ediyoruz. Ancak gece yaşanan düşüş, diğer altcoinleri de doğrudan etkiledi. Coinmarketcap verileri, en popüler 10 kripto para biriminin neredeyse tümünde düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor...