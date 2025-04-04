İnternetin dünyamıza yeni yeni dahil olduğu dönemler, bilgisayarla ilk tanışmalarımız… Tam da bu dönemlerde, hafızalarımıza kazınan, unutamayacağımız bazı siteler vardı. Belki çoğunu unutmuş bile olabilirsiniz.

Özellikle ücretsiz olarak erişim sağladığımız, hafızalarımızda yer eden ve hatta günün belirli saatlerini bu sitelerde geçirdiğimiz çok zaman olmuştur.

Hazırsanız bu unutulmazları sıralamaya başlayalım!

Aramızda 2007’de kurulan Vidivodo’yu hatırlayanlar çıkar mı?

YouTube benzeri bir yerli video paylaşım platformu olarak kurulan Vidivodo, kullanıcıların videolar yükleyip kategorilere ayırabildiği, sosyal etkileşimde bulunabildiği bir platformdu. Özellikle müzik klipleri, komik içerikler ve amatör videolarla popüler oldu. Şahan Gökbakar’ın meşhur videolarını unutmak ne mümkün!

Telif kuralları, YouTube’dan daha esnek olduğu için korsan kliplere ve TV dizilerine yer veriyordu. Bu esnekliği ise platformun sonunu getirdi. Davalar ve finansal sıkıntılar nedeniyle 2012’de aramızdan ayrıldı.

FriendFeed’in hatırlayanı pek çıkmayabilir.

FriendFeed, 2007’de kurulan bir sosyal medya entegrasyon platformuydu. Kullanıcıların X, YouTube, Flickr ya da bloglar gibi farklı sosyal medya hesaplarından güncellemeleri tek bir akışta toplamasını sağlıyordu. Şimdiki stalkerlar, FriendFeed’e bayılırdı…

Kendisi 2009'da Facebook tarafından satın alındı ve yavaş yavaş popülerliğini kaybetti. Satın alma sonrası Facebook, FriendFeed'in teknolojisini kendi platformuna entegre etti. Kullanıcı tabanı da azalınca 2015’te resmen kapatıldı.

Bir zamanların Spotify’ı: TTNET Müzik.

TTNET Müzik, Türkiye’de 2000’lerin sonu ve 2010’ların başında TTNET abonelerine özel sunulan bir dijital müzik platformuydu. Aboneler, internet paketlerine dahil olan bu hizmetle ücretsiz olarak müzik indirebiliyor, dinleyebiliyor ve kişisel kütüphaneler oluşturabiliyordu.

Ne zaman ki Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi global müzik servisleri yükseldi, TTNET Müzik, sınırlı bir içerik kataloğuyla ortada kaldı. 2016’da ise hizmetini tamamen sonlandırdı.

Tinder, kalk ayağa büyüğün geldi.

Yonja, 2000'lerin başında Türkiye'de popüler olan yerel bir tanışma platformuydu. Tıpkı bugünkü uygulamalar gibi kişi, bir profil oluşturup mesajlaşabiliyordu. Ne zaman ki Facebook yükseldi, Yonja’nın kitlesi, oraya akın etti.

Dönemin sosyallik ihtiyacını bir müddet hakkını vererek karşıladı desek yanlış olmaz.

Hepimizin bir zamanlar elinden düşürmediği 0.facebook…

Hâlâ nasıl çalıştığına akıl sır erdirmekte zorlandığımız 0.facebook, veri kullanımını minimize eden ve düşük bant genişliği ile çalışan bir versiyondu. 2010’da başlatılan bu hizmet, özellikle gelişmekte olan ülkelerde internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştı.

Mobil operatörlerle yapılan anlaşmalar sayesinde 0.facebook.com adresi üzerinden Facebook'a ücretsiz olarak erişebiliyorduk.

Peki siz bu platformlardan hangilerini kullanıyordunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.

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