Instagram'a meydan okuyan Flashes yayımlandı. Fotoğraf ve video paylaşımı için kişiselleştirilebilir içerik akışları sunan bir sosyal medya platformu oldu.

Fotoğraf ve video paylaşımına odaklanan yeni sosyal medya platformu Flashes, iOS kullanıcıları için erişime açıldı. Bluesky altyapısını kullanan uygulama, Instagram’a benzer bir deneyim sunuyor.

Flashes, Instagram’a alternatif olarak erişime açıldı. Uygulama, daha fazla özelleştirme seçeneği ve farklı içerik akışları sunarak kullanıcılarına kişiselleştirilebilir bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

İçerik akışını kişiselleştirme imkânı sunuyor

Berlin merkezli geliştirici Sebastian Vogelsang tarafından oluşturulan Flashes, Bluesky’nin altyapısını oluşturan AT Protokolü (atproto) üzerine inşa edildi. Bu sayede Flashes kullanıcıları yalnızca uygulama içinde değil, Bluesky ekosisteminde de içerik paylaşabiliyor olacak. Aynı zamanda Bluesky’de yer alan 50.000’den fazla özel akıştan (feed) herhangi birini seçerek içeriklerini kendi tercihlerine göre şekillendirebiliyor olacaklar.

Flashes, profesyonel fotoğrafçılar için bazı özel özellikler sundu. Kullanıcılar, "Portföy Modu" ile profillerinde hangi görsellerin öne çıkacağını belirleyerek içeriklerini sergileyebildi. Uygulama, Instagram’daki gibi fotoğraf filtreleri sağladı ve sanatçılar için özel içerik akışları oluşturdu. Son güncellemeyle birlikte Flashes, Bluesky platformunda Blacksky topluluğunun içeriklerini desteklemeye başladı. Blacksky, özellikle Siyah topluluklara yönelik araçlar, moderasyon hizmetleri ve özel akışlar sunan bir girişim olarak öne çıktı.

Flashes’in geliştiricisi Sebastian Vogelsang, yatırımcılarla görüşmeler yaptığını ve uygulamanın geliştirilmesi için finansman arayışında olduğunu açıkladı. İlk 24 saat içinde 30.000 indirmeye ulaşan Flashes, Perşembe günü itibarıyla 40.500 indirmeyi geçti. Uygulamanın Bluesky ekosisteminde hızla büyüyen platformlardan biri hâline geleceği ise aşikâr.