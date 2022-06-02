Google, Chrome için yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Kaynak kodlarda da tespit edilen bu özellik, internet sitelerinin gönderdiği bildirimleri kısıtlayacak. Böylece Chrome, artık bir internet sitesinin otomatik olarak bildirim göndermesini engelleyebilecek.

Google Chrome'un kaynak kodlarında yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, internet sitelerinde bildirimlerin otomatik olarak kısıtlayacak ve bazı internet sitelerinin bildirim göndermesini tamamen engelleyecek gibi görünüyor. Peki Google, hangi siteler için bildirim filtresi uygulayacak?

Google Chrome'da güvenliği sağlamaya yönelik çok sayıda özellik var. Bu özellikler, internet sitelerinin sertifikalarını inceliyor, gerektiğinde kullanıcıyı uyarıyor ve siteye girişi engelliyor. İşte Google Chrome için geliştirilen yeni özellik, artık internet sitelerini çok daha derinlemesine takip edecek. Spam bildirim gönderdiği tespit edilen internet siteleri, bildirim filtresine takılacak.

Spam bildirim gönderdiği tespit edilen internet siteleri bildirim filtresine takılacak

Aslına bakacak olursak Google Chrome için kullanıma sunulmuş olan bir bildirim engelleme özelliği mevcut. Bunu hemen yukarıda görüyorsunuz. Şu an için kesinleşmemiş olmakla birlikte aynı özelliğin kapsamının genişletilebileceğini düşünebilirsiniz. Örneğin yukarıdaki bildirim engelleme özelliği, bundan sonraki süreçte bazı internet sitelerinde asla görünmeyecek. Çünkü o siteler Google Chrome filtrelerine takılmış olacak ve bildirimler otomatik olarak engellenecek. Peki Google neden böyle bir şey yaptı?

Bir Google sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre bildirimler, Google Chrome'da en çok şikayet konusu olan durumdu. İşte tam da bundan kaynaklı olarak harekete geçildi ve Google Chrome için kaynak kodlarda keşfedilen yeni özelliğin geliştirilmesine başlandı. Google sözcüsü, bildirim filtresinin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşabileceğine dair bir şey söylemedi.