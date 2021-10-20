Bitcoin, geçtiğimiz saatlerde zorladığı tarihin en yüksek değerini ezdi geçti. SEC'in aldığı kararla yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 66 bin 23 dolara attığı iğne ile kendi rekorunu kırmış oldu. Bitcoin'deki yükseliş, diğer kripto para birimlerini de olumlu yönden etkiliyor.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, son yılların en popüler yatırım aracı haline gelen Bitcoin'in ATH seviyesini, yani tüm zamanların en yüksek değerini bir kez daha zorladığından bahsetmiştik. Şimdi, milyonlarca yatırımcının beklediği o anlar resmen geldi. Bitcoin, rekorunu kırdı. Kripto para birimi, an itibarıyla 65 bin doların üzerinde seyretmeye başladı.

Yıllardır hayatımızın içerisinde olan Bitcoin, bugüne kadarki en yüksek değerini 14 Nisan 2021'de görmüştü. 64 bin 800 doları gören kripto para birimi, buradan yaptığı kırılımla uzun süreli bir düşüş trendine girmiş ve hatta geçtiğimiz haftalarda 30 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. An itibarıyla kötü günler geride kalmış, yatırımcının yüzü hiç olmadığı kadar gülmeye başlamış gibi görünüyor.

İşte Bitcoin grafiğindeki son durum

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance'ten aldığımız verilere göre Bitcoin, 66 bin 23 dolara iğne atmış durumda. Buradan biraz gerileyen kripto para birimi, saat 16:53 itibarıyla 65 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bu durum, diğer kripto para birimlerini de değerlendirmeye başlamış durumda. An itibarıyla piyasaların yemyeşil olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.

Bitcoin nasıl oldu da rekor kırdı?

Kripto para yatırımcıları, bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) gelecek haberleri bekliyorlardı. Zira komisyonun Bitcoin'i bir anlamda tanıyacağı düşünülüyordu. Beklenen oldu ve SEC, Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının New York Borsası'nda işlem görmesine izin verdi. İşte bu durum, Bitcoin'in bir anda değerlenmesini sağladı. Beklentiler, yükseliş trendinin devam edeceği yönünde...

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.