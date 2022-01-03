Samsung'un NFT destekli yeni akıllı televizyonlarını duyurmasının ardından ünlü sanatçı Refik Anadol, teknoloji devi ile iş birliği yaptığını duyurdu. Buna göre Anadol'un yapay zeka temelli sanat eserleri, Samsung'un akıllı televizyonlarında sergilenecek.

Bu sabah sizlerle paylaştığımız üzere; Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bulut oyun platformları ve NFT desteği bulunan, alanındaki ilklerden olacak yeni akıllı televizyonlarını duyurdu. Samsung’un geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı CES 2022 etkinliğinde daha detaylı bir şekilde tanıtacağı yeni akıllı televizyonlarda NVIDIA GeForce Now ve Google Stadia platformları da bulunacak.

Samsung’un görüntü ve ses kalitesine ek olarak bir de akıllı özelliklere sahip olacak televizyonlarının 2022 model MICRO LED, Neo QLED ve Lifestyle serileri olacağı kaydedildi. Bu heyecan verici gelişmenin ardından Samsung ile NFT üzerine iş birliği yapan isimlerden birisi de mimari, sanat ve bilimi, teknoloji ve yapay zeka ile harmanlayan; yaptığı işlerle ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettiren Türk medya sanatçısı Refik Anadol oldu.

Refik Anadol, alanındaki en önemli temsilcilerden birisi

Sanatın yapay zeka ile buluşmasının ve bu alandaki gelişmelerin dünya genelindeki önemli temsilcilerinden birisi olan 37 yaşındaki Anadol, Samsung ile yaptığı iş birliğini kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yaptığı paylaşımda Anadol, Samsung ile yaptığı NFT iş birliği kapsamında eserlerini paylaşacak olmaktan oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti.

Sanatçı kimliğinin haricinde Kaliforniya Üniversitesi Medya Sanatları Okulu’nda eğitim görevlisi olarak yer alan Anadol’un bir video eseri daha öncesinde NFT üzerinden 87 bin dolara, yani 1.133.958 TL'ye alıcı bulmuş; bundan sonrasında ise Anadol’un başka bir NFT eseri tamı tamına 66.473.400 TL'ye tekabül eden 5,1 milyon dolara satılmıştı.