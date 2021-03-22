Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanının görevden alınması, dolar/TL kurunu doğrudan etkiledi. Yatırımlarını kaybetmemek isteyen vatandaşlar ise yaşanan şok dalgasını atlatabilmek için alternatif yatırım araçlarına hücum ettiler. Bu bağlamda en çok ilgi gören yatırım aracı ise Bitcoin ve Ethereum'du.

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye için çok hareketli geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan bir kararla Merkez Bankası'nın başındaki isim değişti. Yaşanan değişiklik, küresel piyasalarda da doğrudan kendini gösterdi ve dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla 8,50 TL seviyelerine yükseldi. Dolardaki yükselişin yarattığı şok etkisi, Borsa İstanbul'da iki kez devre kesicilerin uygulamaya alınmasına yol açarken, vatandaşı da tedirgin etti.

Merkez Bankası'nın bir numarasının değişmesinin dolar kurunu etkileyeceği, herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Hal böyle olunca da vatandaşlar, yatırımlarını ve sahip oldukları parayı koruyabilmek adına yatırım araçlarına hücum ettiler. Alternatif arayışının başladı saatlerde ise en çok merak edilen yatırım araçları, kripto paralardı. Vatandaşlar, Bitcoin'i adeta 'kaçış rampası' gibi gördüler.

Google'da yapılan Bitcoin ve Ethereum aramaları tavan yaptı

Google'da yapılan aramalara göre vatandaşların Google'da yaptıkları "Bitcoin" aramaları endeksi, 21 Mart Pazar günü saat 20:50 sularında 15 puandaydı. Ancak Asya piyasalarının açılıp doların şok yükseliş yaşamasıyla bu durum değişti ve saat 00:20'de yapılan Bitcoin aramaları, 100 puana yükseldi. Yani vatandaşlar, Google'da yaptıkları Bitcoin aramalarını 6 katına çıkarmışlardı.

Vatandaşlar, Bitcoin'in yanı sıra Ethereum'a da büyük bir ilgi gösterdiler. Saat 20:50'de 14 puanda olan Google Trends istatistiği, saat 01:16'da 84'e, saat 04:44'te ise 100 puana yükseldi. Buna paralel olarak "kripto", "kripto para" ve "kripto para al" gibi arama terimleri de Google Trends'te benzer grafikleri oluşturdu. Anlaşılan o ki Merkez Bankası başkanının değişmesi ve asya piyasalarının açılışıyla yükselen dolar, vatandaşların uykusuz bir gece geçirmesine yol açtı.