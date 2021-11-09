Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, 68 bin 524 doları görerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine imza attı. Ethereum da rekor tazelemekten kaçınmadı.

Son haftalarda yatırımcılarının yüzünü güldüren kripto para piyasası, piyasadaki birçok birimden yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru duymamızı sağladı. Bu birimlerden birisiyse kripto paraların babası Bitcoin’di. Bitcoin, en son 20 Ekim günü 67 bin doları görerek yeni bir rekora imza atmıştı. Bu rekordan sonraysa biraz gerileme yaşamıştı.

Yaklaşık 3 haftalık toplarlama sürecinin ardından Bitcoin ve kripto para piyasası, pazartesi günü yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte öncelikle Ethereum yeni bir rekor kırdı. Bu sabah rekor kıran isimse Bitcoin oldu. Öte yandan Ethereum da dün kırdığı rekoru bu yazıyı yazdığımız an yeniden tazeledi.

Bitcoin ve Ethereum rekor tazeledi:

Bitcoin, sabah 6.45 sularında 68.524 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Birimin değeri bu seviyeden sonra 67.775 seviyelerine kadar çekildi. Son dakikalardaysa 68 bin doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Ethereum’sa bu yazıyı yazdığımız an, saat 9 sularında yeni bir tüm zamanların en yüksek değeri rekoru kırdı. Birim, 4.838 dolar değere ulaştı. Ethereum ve Bitcoin’de yaşanan yükseliş, sosyal medyada da pek çok yatırımcının olumlu tepkilerini paylaşmasını sağladı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, son iki gündür 3 trilyon dolar barajına yakın bir seviyede seyrediyor. Piyasadaki paranın %44’ü ise Bitcoin’de bulunuyor.