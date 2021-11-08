Kripto paraların kaderlerini kontrol etme yeteneğine sahip milyarder Elon Musk, tek hamlesiyle bu sefer yepyeni bir birimi yükselişe geçirdi. Twitter adını Lorde Edge yapan Musk, Lorde Edge’nin değerinin çok kısa sürede %630 artmasını sağladı.

Elon Musk’ın kripto para piyasasını sallayan hareketlerine bu senenin bahar aylarında alışmıştık. Ünlü milyarder bir süredir bu konuda uslu duruyordu. Ancak Musk, yakın zamanda yeni şanslı kripto parasını seçti ve sosyal medyada bir parmak şıklatışıyla yine seçtiği parayı yükselişe geçirdi.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’luğunu yapan Musk, yine Twitter hesabından yaptığı minik bir hamleyle layık gördüğü bir kripto parayı yükselişe soktu. Adını ‘Lorde Edge’ olarak değiştiren milyarder, aynı ada sahip bir kripto paranın değerinin kısa sürede %630 oranında artmasını sağladı.

Bu yazı tamamlandığında artış %630’du, ancak devam ediyor

Elon Musk, daha önce özellikle Bitcoin, Dogecoin ve Shiba Inu’nun değerleriyle oynayacak sosyal medya hamleleriyle gündeme gelmişti. Bitcoin’le aylar süren bir sevgi nefret ilişkisi içinde bulunan Musk, geçtiğimiz haftalarda da daha önce değerini yükselttiği Shiba Inu’yu resmen dibe çekmişti.

Twitter’ın yaramaz çocuğunun son hamlesi ise yepyeni bir kripto para birimi olan Lorde Edge üzerine oldu. Musk parayı tanıtmak için seçtiği yol bu sefer paylaşım yapmak ya da profil resmini değiştirmek değildi. Bunun yerine Twitter adını tam olarak bu paranın adı yapmayı seçti. Lorde Edge’in değeri bugün saat 14.00 civarlarında 0.00002644 TL ile en düşük seviyesindeydi. Zaten borsada yerini bugün almıştı. Elon Musk’ın adını Twitter adı yaptığı para, akşam saatlerine doğru hızlı bir yükselişe geçti. Lorde Edge’in şu anki değeri, %630’luk tırmanışla 0.000228 TL oldu.