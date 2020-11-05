2015 yılından bu yana pasif olan bir Bitcoin cüzdanından yaklaşık 1 milyar dolarlık para çekildi. Bu cüzdanın 2013 yılında çökertilen yeraltı suç pazarı Silk Road ile ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Kripto paralar zaman içerisinde oldukça değerlendi ve eski yatırımların değeri de kat kat arttı. 2015 yılından bu yana pasif durumda olan bir cüzdan ise bu dönemde, içinde bulunan yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki Bitcoin ile dikkat çekiyordu.

Yakın zamanda bir kez daha gündeme gelen ve dünyanın en büyük dördüncü Bitcoin cüzdanı olan bu cüzdan, aslında uzun süredir hackerlar arasında el değiştiriyordu. Amaç ise hesaba girip içindeki Bitcoin'lere ulaşabilmekti.

Cüzdana kimin eriştiği bilinmiyor

Öte yandan cüzdana ve içerdiği 69.369 (yaklaşık 975 milyon dolar) değerindeki Bitcoin'e kimin erişim sağladığı bilinmiyor. Bu erişimi cüzdanla şansını deneyen hackerlardan biri ya da cüzdanın eski sahibi gerçekleştirmiş olabilir.

Blok zincir analiz firması Elliptic’in kurucularından olan Tom Robinson, cüzdandaki kripto paraların Silk Road'dan gelmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bu oluşum cinayet, uyuşturucu ve daha çok suç için bir pazar niteliğindeydi ve 2013 yılında kapatılmıştı.

Hesapta yer alan kripto paralar ilk aşamada 350 bin dolar gibi bir meblağa karşılık geliyordu. Daha sonra Bitcoin'in yaşadığı dalgalı ancak önlenemez yükseliş ile birlikte bu cüzdanın değeri de 1 milyar dolara yaklaşmıştı.

2015 yılından beri pasifti

En son 2015 yılında Bitcoin gelen hesap o günden bu yana kullanılmıyordu. Son dönemde makalelere konu olan hesabın şifresinin kırılması ise pek olası değil. Zira kripto para cüzdanları uzun ve AES-256-CBC ve SHA-512 uçtan uca şifreleme sistemlerinin birleşimi bir şifre ile korunuyor.

Şu anda kripto paraların anonimliği nedeniyle suç amacıyla da kullanılabildiklerine şahit oluyoruz. Kanun yapıcılar ve piyasa düzenleyicilerin son dönemdeki yoğun ilgisini göz önüne aldığımızda bu konuda bir çalışma yapacaklarına kesin gözüyle bakabiliriz.