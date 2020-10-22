An itibarıyla TL cinsinden değeri 100 bin TL'yi geçen Bitcoin, yeni bir rekor kırmış durumda. Dünyanın en popüler kripto para biriminin dolar cinsinden fiyatı da 13 bine yaklaştı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi ödeme yöntemi PayPal’ın önümüzdeki haftalarda Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) için alım-satım desteği sunacağını açıklamasıyla birlikte değeri son dönemde gittikçe artan Bitcoin, TL bazında rekor kırdı.

PayPal’ın da destek vermesiyle birlikte güvenilirliği artan Bitcoin, 100 bin TL’nin üzerinde değere ulaşmış durumda. An itibarıyla 1 Bitcoin’in Türk Lirası cinsinden değeri 100.311,01 TL olarak listeleniyor. Bununla birlikte Bitcoin’in yalnızca TL cinsinden değerlenmediğini, global çapta da 12.843,60 dolar değere ulaştığını ifade edelim.

2020 yılında -her zaman olduğu gibi- dalgalı bir süreç geçiren Bitcoin, kısa süreliğine 5 bin doların dahi altına inmiş olsa da yılın genelinde 6-10 bin dolar seviyelerinde seyretti. Ancak özellikle yılın ikinci yarısında değeri ciddi şekilde artan Bitcoin, sonbaharla birlikte 10 bin dolar barajını da aşmıştı. 12.843,60 dolar ise Bitcoin’in 2020’deki en üst noktası oldu.

PayPal’ın açıklamalarına geri dönecek olursak; 2021 yılı başlarından itibaren PayPal kullanıcıları, kripto para ile ödeme kabul eden satıcılardan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ya da Litecoin (LTC) ile ödeme yaparak ürün ya da hizmet satın alabilecek. Ayrıca ilerleyen dönemde farklı kripto para birimleri için de destek sağlanacağı açıklandı.