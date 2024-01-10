Bitcoin çıktığında Twitter'da sadece birkaç kişi tarafından konuşuluyordu. İşte 2009, 2010 ve 2011'deki Bitcoin hakkındaki tweet'lerden, 2021'de Elon Musk'ın sahneye girişine kadar blok zincir dünyasının temelini şekillendiren o 9 tweet:

Dünyamız blok zincir, yapay zekâ, sanal gerçeklik ve hatta Elon Musk’ın beyin çipi projesi Neuralink gibi akılalmaz yeni teknolojilerle dijitalleşme yolunda ilerliyor. Blok zincir teknolojisini ve kripto varlıkları artık çoğu kişi az biraz biliyor.

Blok zincir teknolojisine kısaca bakacak olursak, bu teknoloji hâlâ yeni ve gelişmektedir ancak kullanım alanı sınırsızdır; sağlık, sigorta, ödemeler ve bankacılık gibi. Biraz geçmişe gidip blok zincir teknolojisi hakkındaki en önemli ilk tweet'i kimin attığına ve diğer tarihsel öneme sahip tweet'lere tek tek bakalım:

Bir zamanlar Satoshi Nakamoto olduğu düşünülen Hal Finney, Bitcoin hakkındaki ilk tweet'i 2009’da attı.

Hal Finney, Bitcoin’e ilk günlerinden beri inanan ve hatta Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile e-posta aracılığıyla konuşmuş biri. Hal Finney’in yukarıdaki “Bitcoin çalıştırıyorum” tweet'i, tarihe Twitter'daki ilk Bitcoin tweet'i olarak geçti.

Hal Finney, Satoshi’nin Bitcoin blok zincir ağını açmasından sadece 8 gün sonra ağı çalıştırmaya başladı. Ayrıca Satoshi tarafından gönderilen ilk Bitcoin transferinin alıcısıdır.

Hal Finney’e 2009 yılında ALS hastalığı tanısı konuldu ve 2014 yılında kriyoprezervasyon metodu ile vücudu donduruldu.

Herkesin yerinde olmak istediği Slush adlı Twitter kullanıcısı, 2010 yılında ilk kez Bitcoin madenciliği yaptığını duyurdu.

Aslında Slush takma isim olduğundan bu hesabın sahibinin anonim olduğu düşünülebilir ancak kendisi kripto varlık alanında bilinen biridir. Slush adlı hesap, Satoshilabs ve Trezor gibi kripto varlıklara odaklanan şirketlerin kurucusu Marek Palatinus’a aittir.

Marek Palatinus, kripto varlık saklama cüzdanı Trezor’ı kurmadan önce Bitcoin madenciliğiyle ilgileniyordu. 1 Aralık 2010’da “İlk Bitcoin blok madenciliğimi yaptım! Hepinize uzun ve çok güzel bir hayat diliyorum, blok numarası: 94933..” diye tweet attı. O zamanlarda Bitcoin blok ödülü 50 adetti yani Slush bu işleminden 50 Bitcoin kazandı.

Marek Palatinus bu başarısından sonra ana şirketi Braiins olan Slush Pool madencilik havuzunu, 2013 yılında Trezor adlı ilk kripto varlık donanım cüzdanını ve yine aynı yılda donanım cüzdanlarında kullanılan çip teknolojisine odaklanan Satoshilabs adlı şirketi kurdu.

2010’da bile partiye geç kaldığını düşünen Ivor Paul, aslında hiç de geç kalmamıştı.

Tekrardan 1 Aralık 2020’de Slush’ın Bitcoin tweet'inden sadece saatler sonra, Ivor Paul adlı bir yatırımcı, Bitcoin hakkında bir tweet attı. Ivor Paul kullanıcı adıyla “Partiye geç kalmış olabilirim ancak Bitcoin kesinlikle uzun bir süredir keşfettiğim en ilgi çekici 2’nci şey olabilir” yazdı.

Ivor Paul’un bu tweet'ine kripto Twitter’dan birkaç isim 2020 ve 2021 yıllarında sorular yazdı. Ancak kendisi bu eski tweet'ine geri dönüp herhangi bir cevap yazmadı. Yine de Ivor Paul’un Twitter hesabı kendisinin hâlâ kripto varlıklar ile ilgilendiğini açıkça gösteriyor.

Not: Kripto Twitter, platformu sadece kripto varlıklar hakkında konuşmak için kullanan insanlara verilen genel isimdir.

Yıl 2011… Bitcoin çok popüler değil ancak Greg Schoen adlı bir yatırımcı, 0,06 dolardan aldığı Bitcoin’lerini 0,30 dolardan satmasıyla yaşadığı pişmanlığı Twitter’da duyurdu.

Aslında Webtekno’yu takip edenler Greg Schoen’in hikâyesini yakından biliyor. Kripto Twitter’da en büyük pişmanlık örneklerinden biri olarak bilinen bu tweet, arada sırada gün yüzüne çıkıyor.

17 Mayıs 2011'de en eski Bitcoin yatırımcılarından biri olan Greg Schoen; “Keşke 0,06 dolardan aldığım 1.700 BTC’yi 0,30 dolardan satmasaydım, şu an 8 dolar oldular!” dedi. Schoen, 6 yıl sonra bu tweet'inin altına “Her şey yolunda, bunu çoktan aştım.” diye yorum yaptı.

Greg Schoen, 1.700 BTC’sini 0,30 dolardan satmak yerine en son görülen ATH (en yüksek fiyat) seviyesi olan 69.000 dolardan satmış olsaydı 117 milyar doları olacaktı. Kendisi ne kadar artık pişman değilim dese de yine de bu satışı zaman zaman aklına geliyordur.

2011’de Andrew Miller Noel, hediye kartlarını Bitcoin’e dönüştüren ilk kişi olabilir.

30 Aralık 2011’de Andrew Miller adlı bir Twitter kullanıcısı “Tamam! IRC Noel hediye kartlarımı Bitcoin’ler ile değiştirmenin zamanı geldi. Bu, neredeyse kocaman ailemin hepsinin ilgisini çekti.” diye tweet attı. Andrew Miller da 2021 ve 2022 yıllarında bu tweet'ine yapılan yorumlara geri dönmedi.

Andrew Miller şu anda Twitter’da yaklaşık 20 bine yakın takipçiye sahip ve bir blok zincir alanı olan akıllı sözleşmeler ile ilgileniyor gibi duruyor. Yani 2011’de başlayan Bitcoin serüvenine bir yazılımcı olarak devam ediyor.

Günümüze gelelim; 2020’de MicroStrategy, Bitcoin’i ana rezerv saklama varlığı olarak benimsediğini ilan etti.

2021 kripto varlık boğası başlamadan ve Bitcoin 69.000 dolarda zirve yapmadan 456 gün önce Amerikalı bir iş istihbarat şirketi olan MicroStrategy âdeta geleceği gördü. MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, 11 Ağustos 2020’de “MicroStrategy, Bitcoin’i Ana Hazine Değer Saklama Varlığı Olarak Benimsedi.” diye tweet attı.

O zamanlarda kripto dünyasında ne MicroStrategy ne de Michael Saylor pek bilinen isimler değildi. Ancak şirket bu stratejisini hâlen sürdürüyor ve şu anda değeri 7 milyar dolardan biraz daha fazla olan 174.530 Bitcoin’e sahip.

Michael Saylor ise şirketteki CEO’luk pozisyondan ayrıldı ancak Twitter’da sürekli olarak Bitcoin hakkında paylaşımlar yapıyor.

Elon Musk, kripto Twitter’ı Bitcoin ve Dogecoin paylaşımlarıyla yerle bir etti.

2022’de Twitter'ı (X) alan Elon Musk, 2021’de Twitter hakkında (bio) kısmını #bitcoin olarak değiştirdi. Bundan sonra “Geçmişi düşünecek olursak bu kaçınılmazdı” diye tweet attı. Bundan sonra Bitcoin fiyatı %20 değer kazandı.

2021’de “Açık olmam gerekirse, ben bir yatırımcı değilim, bir mühendisim. Tesla haricinde halka açık olarak işlem gören bir hisse senedine bile sahip değilim. Yine de itibari paralar eksi gerçek faiz oranına sahip, sadece aptallar başka yere bakmaz. Bitcoin’de neredeyse itibari paralar kadar saçma. Burada dikkat etmeniz gereken ‘neredeyse’ olmalı.” diye tweet attı.

Elon Musk’ın 19 Şubat 2021 günü attığı bu tweet ile Bitcoin fiyatı 55.000 dolara kadar yükseldi. Bu tweet'inden çok süre geçmeden Musk’ın şirketi Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı.

Hatta Elon Musk, Tesla araçlarının Bitcoin ile alınabileceğini aşağıdaki tweet ile duyurdu.

“Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz.”

Musk, bu tweet'inin altına yaptığı bir yorumda “Tesla sadece dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor & Bitcoin düğümlerini direkt olarak çalıştırıyor. Bitcoin ile yapılan ödemeler Bitcoin olarak alınacak ve itibari paraya dönüştürülmeyecek.” dedi. Bu tweet’ten sonraki aylar içinde Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara yükseldi.

Özellikle 2009, 2010 ve 2011 yıllarında atılan tweet'ler keşke o zamanlara dönsek de biz de Bitcoin alsak, hakkında tweet atsak ve adımızı tarihe yazdırsak dedirtiyor. O zamanlardan beri Bitcoin binlerce dolar değer kazandı ve özellikle Twitter'da çok popüler bir konu hâline geldi.

Son olarak, sadece birkaç yıl önce kripto varlık piyasasına Michael Saylor ve Elon Musk'ın girmesiyle kripto varlıklar daha fazla popülerlik kazanabilir. Şu anda X'te Michael Saylor'ın 3,2 milyon ve Elon Musk'ın 166,6 milyon takipçisi var.

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