Pazartesi günü ciddi bir düşüşün yaşandığı kripto para piyasaları, yeniden toparlanmaya başladı. İşte piyasalardaki son durum...

Pazartesi günü sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, kripto para piyasalarında yaşanan büyük çöküşten bahsetmiştik. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklar, eşi benzeri görülmemiş bir hızla düşüş yaşamıştı.

Ancak şimdi, rüzgâr tersine dönmüş gibi görünüyor. Zira piyasalarda yükselişler başladı. Bu durum en çok da BTC yatırımcılarını sevindirdi. Çünkü BTC fiyatı, sadece birkaç gün içerisinde yüzde 26 civarı yükseldi. 49 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen BTC fiyatı, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 61 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Altcoin'ler de payına düşeni aldı

CoinMarketCap verilerine göre BTC'deki yükseliş, diğer kripto varlıkları da doğrudan olumlu etkiledi. Bu bağlamda; son 24 saatte Ethereum (ETH) yüzde 9,64, Binance Coin (BNB) yüzde 5,1, Solana (SOL) yüzde 2,5, Ripple (XRP) yüzde 0,19, Toncoin (TON) yüzde 11,61, Dogecoin (DOGE) yüzde 4,98, Cardano (ADA) ise yüzde 3,25 yükseliş gösterdi.

Tabii bu demek olmuyor ki kripto para piyasaları artık yükselecek. Günlerdir gündemde olan İran-İsrail çatışmaları, piyasaların yeniden olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Öte yandan; küresel gelişmeler de kripto para piyasalarında düşüşe yol açabilir. Hâl böyleyken risk yönetimini çok iyi yapmanız gerektiğini belirtelim. Karar alırken, her zamankinden daha fazla dikkatli olmanızda fayda var.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.