Kripto para yatırımı yapmak isteyen kullanıcıların en çok zorlandıkları hususlardan bir tanesi, doğru borsayı seçmek. Peki Bitget sizin için doğru borsa mı?

Kripto para piyasaları, son dönemlerde oldukça hareketli. Zira uzunca bir süredir yataya başlamış olan Bitcoin (BTC), birkaç aydır yükseliş trendine girdi ve bu durum, insanların yeniden kripto para piyasalarını konuşmaya başlamalarına yol açtı.

Bazıları ise konuşmanın da ötesine geçip, kripto para yatırımcısı olmaya karar verdiler. Tabii burada, kaliteli bir borsa seçimi yapılması gerekiyor. Neticede yeni kullanıcılar için güvenilir ve rekabetçi bir borsa seçmek önemli. Şimdi sizlere, piyasa hacmine göre ilk 10’da yer alan Bitget isimli borsadan bahsedeceğiz.

Bitget ne zaman kuruldu? Yeterince büyük bir borsa mı?

2018 yılında kurulan ve toplamda 700’den fazla işlem çiftine ev sahipliği yapan Bitget, yazım sırasında Coinmarketcap verilerine göre spot hacminde dünyanın en büyük on ikinci, türev işlemlerinde ise en büyük beşinci kripto para borsası. 800 milyon dolar civarında spot ve 10 milyar dolar civarında türev işlem hacmine sahip olan Bitget, türev işlem araçları ve copy trading gibi işlevsel özellikleri ile oldukça yeterli bir deneyim sunuyor. Bunlara ek olarak Bitget Wallet (önceki adıyla Bitkeep), kullanıcılara onbinlerce dApp, staking hizmetleri, yüksek güvenlik, NFT pazaryeri gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Bitget, kullanıcı güvenliğini nasıl sağlıyor?

Kripto para camiasında olan herkesin bildiği üzere fonların güvenliği, kripto para borsası seçerken birincil öneme sahiptir. Bitget, bir kullanıcının ihtiyacı olabilecek her türlü gerekliliği karşılamakla beraber, standart iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), kullanıcıların fonlarının soğuk cüzdanlarda saklanması, sigorta fonu ve beyaz listeler gibi güvenlik önlemleri sunuyor.

Bitget’in kullanıcı güvenliğini sağlamak için sunduğu hizmetler şöyle sıralanabilir:

Ekstra güvenlik katmanı sağlamak amacıyla fon şifresi hizmeti.

hizmeti. Belirli cüzdan adreslerinden oluşan bir beyaz liste oluşturabilme.

oluşturabilme. Kimlik avı saldırılarının engellenmesi için benzersiz oltalama engelleme kodu .

. Yetkisiz erişimleri engelleyebilmek için oluşturulan güvenilir cihaz yönetimi sistemi .

. Hesabın kalıcı olarak silinebilmesini sağlama.

silinebilmesini sağlama. Kullanıcı koruma fonu oluşturarak tüm yatırımların güvence altına alınması.

Bitget’in avantajları

Her mecrada olduğu gibi Bitget kullanmada da bazı avantajlar bulunuyor. Gelin hep birlikte bunlara bakalım.

Kullanımı kolay bir arayüze sahip olması.

bir arayüze sahip olması. Alınan güvenlik önlemlerinin çeşitliliği .

. Bitget TR adıyla sadece Türkiye’de hizmet verebilen ayrı bir platformu daha olması.

adıyla sadece Türkiye’de hizmet verebilen ayrı bir platformu daha olması. İşlem çifti sayısının fazla olması . Böylelikle daha fazla kripto varlığa ulaşılabiliyor.

. Böylelikle daha fazla kripto varlığa ulaşılabiliyor. Bitget Token’in (BGB) sunduğu imkânlardan faydalanabilme. Cüzdanınızda BGB bulunuyorsa ön satışlara katılabiliyor, işlem ücreti indirimlerinden yararlanabiliyorsunuz.

Bitget’e para yatırmak kolay mı? Bitget’e nasıl para yatırılır?

Evet, Bitget borsasına para yatırmak ve kripto para yatırımı yapmak çok kolay. Bunun başlıca nedeni, Bitget TR oluşumu. Hangi bankayı kullanıyor olursanız olun, tıpkı bir tanıdığınıza para gönderiyormuş gibi Bitget’e para yatırabilir, yatırım yapmaya hızlıca başlayabilirsiniz. Ek olarak, Bitget ve Bitget TR hesaplarınızı birbirine bağlayarak doğrudan Bitget TR’ye yatırdığınız fonları global Bitget hesabınıza gönderebilirsiniz.

Copy Trading özelliğine ayrı bir başlık açmak gerekiyor: Copy Trading nedir?

Bitget’in tercih nedeni olmasını sağlayan başlıca özelliklerden bir tanesi, “Copy Trading”. Bu özellik, borsadaki diğer yatırımcıları takip etmenizi, onların işlemlerini otomatik olarak kopyalamanızı sağlıyor. Bu sayede, başarılı yatırımcıların yaptığı işlemler sayesinde oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz.

Elbette bu durumda kopyalayacağınız yatırımcıyı da iyi seçmeniz gerekiyor. Her yatırımcının kendine has stratejileri ve herkes tarafından görülebilen Kâr/Zarar oranları mevcut, yani bir yatırımcının ne kadar kazanıp/kaybettiğini görebiliyorsunuz. Söz konusu yatırımcılar kopyalamaya açılmadan önce zahmetli ve belirli bir süre boyunca pozitif K/Z oranına sahip olmaları gereken bir süreçten geçerek kopyalanabilir hâle geliyorlar ve bu statüde kalmaları için belirli bir performansı sürdürmek zorundalar.

Copy Trading ürününden elde ettiğiniz kârın bir kısmı da kopyaladığınız kişi tarafından komisyon şeklinde alınıyor. Yani eğer kendiniz bizzat alım-satım işine girmek istemiyorsanız, bu işi profesyonel olarak yapan birini kopyalama yapabiliyorsunuz.

Dünyaca ünlü futbolcu Messi’nin reklam yüzü olduğu Bitget’in kullanıcılara sunduğu tek özellik Copy Trading değil. Borsanın sunduğu hizmetler, şöyle sıralanabilir:

Spot

Swap

P2P

Vadeli İşlemler

Kaldıraç

Vadeli ve Spot Copy Trading

Vadeli ve Spot Bot Copy Trading

Spot ve Vadeli İşlem Grid Trading

Staking

Otomatik Yatırım

Shark Fin

Smart Trend

İkili Yatırım

Range Sniper

Launchpad

Launchpool

Kripto Kredileri

OTC

Kartopu

Bitget sizin için uygun mu?

Sonuç olarak, Bitget yüksek güvenlik sunan ve kripto paralarda kendinize güveniniz arttıkça düşük riskli kazan ürünlerinden yüksek riskli ancak yüksek getirili ürünlere erişebileceğiniz bir platform sunuyor. Rekabetçi işlem ücretleri sayesinde de alternatiflere göre oldukça uygun olan Bitget’te yeni veya mevcut bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin size uygun bir ürün bulabilirsiniz.