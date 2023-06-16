Black Mirror'ın uzun zamandır beklenen 6. sezonu yayınlandı. Peki, yeni sezonu izleyenler dizi hakkında neler düşünüyor?

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve teknolojinin hayatımızda yaratabileceği negatif etkileri “Harbiden he” dedirterek aktaran Black Mirror, altıncı sezonuyla yeniden ekranlarda yerini aldı. Dizinin son sezonunu izleyenler de yorumlarını paylaşmaya başladı.

Bugüne kadar yayınlanan bölümlerinin pek çoğuna olumlu yorumlar almayı başaran dizi, yorumlara bakılırsa son sezonuyla yetersiz geldi. Gelin, izleyenlerin ve eleştirmenlerin Black Mirror 6. sezon yorumlarına bakalım.

Black Mirror 6. sezona gelen tepkiler:

“Her hikâye mükemmel değil ancak her biri ahlâki ikilemler yaratmaya ve uyarıcı hikâyeler sağlamaya yetecek kadar içeriyor. Oyunculuk baştan sona muhteşem ve içeriğin çeşitliliği bunu ilgi çekici ve heyecanlı kılıyor.”

“Bu sezon, orijinal Black Mirror teknoloji yeteneğinden yararlanmaya çalışsa da beş bölümün hiçbiri 2020 ve sonrasında gördüğümüz dehşete yükselmiyor ve aynı zamanda dizinin kendisi için belirlediği yüksek standardı yakalayamıyor.”

“Bir zamanlar televizyondaki en cüretkar, ileri görüşlü program şimdi biraz daha az keskin, biraz daha az gerekli geliyor.”

Sezonun Rotten Tomatoes sayfası da bu manzarayı özetledi...