Netflix'in yıllar önce başlayan dizisi Black Mirror, popüler kültür ve alışkanlıklarımıza yaptığı sert eleştiriler ile fazlasıyla seviliyor. Ancak bu anlatımı seviyorsanız izlenecek tek dizi sadece Black Mirror değil. Bizler de sizler için Black Mirror tarzı eleştirel ve distopik dizileri sevenlerin beğenebileceği 14 diziyi sizler için derledik.

Malum, Netflix’in en popüler yapımlarından Black Mirror’ın yeni sezonunun ne zaman geleceğine dair henüz netleşmiş bir tarih yok. En son 2019'da yeni bölümlerine kavuştuğumuz Black Mirror'ın yeni sezonunu beklerken benzer tadı verebilecek yapımlar arayışındaysanız bu liste tam size göre.

Gelin içinde teknolojiyi ve teknolojinin beraberinde getirdiği tehlikeleri işleyen Black Mirror benzeri dizilere hep birlikte bakalım.

Black Mirror'u sevenlere dizi tavsiyeleri:

The Twilight Zone

Weird City

Made for Love

Room 104

Electric Dreams

Tales From the Loop

Dead Set

Humans

Altered Carbon

Upload

The Outer Limits

Love, Death & Robots

Inside No. 9

Westworld

Black Mirror'a ilham kaynağı olan dizi yeniden çekildi: The Twilight Zone:

Vizyon tarihi: 1 Nisan 2019 - 25 Haziran 2020

1 Nisan 2019 - 25 Haziran 2020 IMDb puanı : 5,8

: 5,8 Rotten Tomatoes puanı: %66

The Twilight Zone, aslında 1959 yapımı bir dizi. Dizide sıradan insanlar olağanüstü durumlarla karşılaşıyor ve ilginç şekillerle çözmeye çalışıyorlar. Bu efsanevi yapımın Black Mirror’a ilham olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. The Twilight Zone’un 2019’da çekilen versiyonu orijinali kadar çığır açıcı nitelikte değil elbette ama o da tıpkı Black Mirror gibi toplumu yorumlayıp seyirciyi şok eden konular sunuyor.

YouTube'da yayınlanan 6 bölümlük tuhaf dizi: Weird City

Vizyon tarihi: 13 Şubat 2019

13 Şubat 2019 IMDb puanı: 6,0

6,0 Rotten Tomatoes puanı: %84

Altı bölümden oluşan bilim kurgu türündeki antoloji dizisi, Weird adlı bir şehirde geçiyor. Bu diziyle alakalı en ilginç detaylardan biri, YouTube Premium’da yayınlanmaya başlamış olması. Weird, bir kısmında zenginlerin bir kısmında yoksulların yaşadığı şekilde ikiye bölünmüş bir şehir. Her bir bölümde farklı bir karakterin başından geçenlere tanıklık ediyoruz.

Black Mirror'dan beklenecek performansı sergileyen yapım: Made for Love

Vizyon tarihi: 1 Nisan 2021

1 Nisan 2021 IMDb puanı: 6,0

6,0 Rotten Tomatoes puanı: -

HBO’nun Made for Love adlı dizisinde, tabletten sanal gerçeklik teknolojisine kadar her şeyi üreten bir teknoloji devinin sahibiyle evli bir kadının içinde sıkışıp kaldığı evliliği izliyoruz. Kadının eşi sadece teknoloji şirketine sahip olmakla kalmamış aynı zamanda son çıkardığı "teknolojiyi" karısının beynine yerleştirmiş. Kadının beynine yerleştirdiği implant çiftlerin beynini tek bir sinir ağına dönüştürüyor. Talihsiz karakterimiz aklından geçen her şeyi bilen bir adam tarafından takip edilirken kaçmaya çalışmaktadır. Made for Love, Black Mirror’dan beklenebilecek tüm teknoloji, mizah ve şaşırtıcı olaylara sahip bir dizi.

Tek mekanda geçen, ancak sozsuz düşüncelere sürükleyen Room 104:

Vizyon tarihi: 28 Temmuz 2017 - 9 Ekim 2020

28 Temmuz 2017 - 9 Ekim 2020 IMDb puanı: 6,1

6,1 Rotten Tomatoes puanı: %88

HBO’nun kara komedisi Room 104, tıpkı Black Mirror gibi antoloji dizisi. Yani her bir bölümü farklı bir hikayeye ve karakterlere basip. Ancak Room 104’ü Black Mirror’dan ve diğer yapımlardan ayıran şey, tek mekanda geçmesi. Bütün dizi bir otelin aynı odasında geçiyor ama her seferinde hikaye değişiyor. Bir bölümde komedi izlerken öteki bölümde korku ya da bilim-kurgunun işin içine girdiğini görebiliyoruz. Black Mirror sevenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken yapımlardan.

Düşük bütçeli Black Mirror çekilseydi bu dizi olurdu: Electric Dreams

Vizyon tarihi: 17 Eylül 2017 - 19 Mart 2018

17 Eylül 2017 - 19 Mart 2018 IMDb puanı: 7,3

7,3 Rotten Tomatoes puanı: %72

Electric Dresms dizisinin her bir bölümü, bilim-kurgu tarzında yakaladığı başarıyla tanınan Philip K. Dick’in kısa hikayelerinden uyarlanma. Genelde “düşük bütçeli Black Mirror” olarak tanımlanan Electric Dreams dizisi, Black Mirror’ı bitirip yeni sezonunu beklediğiniz sırada izlenebilecek güzel bir alternatif.

İşin içine biraz Stranger Things katınca böyle bir dizi çıkıyor: Tales From the Loop

Vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

3 Nisan 2020 IMDb puanı : 7,5

: 7,5 Rotten Tomatoes puanı: %86

1980’ler hissi veren alternatif bir evrende geçen Tales From The Loop dizisinde olaylar, deneysel fizik çalışan The Loop adlı gizemli bir yer altı laboratuvarına bağlanıyor. Dizi, detaylı bilim kurgu bilgisiyle ölüm, yaşlanma ve yalnızlık gibi olayları işlemekte oldukça başarılı.

Black Mirror yapımcısının zombi felaketi konulu bir önceki dizisi: Dead Set

Vizyon tarihi: 27 Ekim 2008

27 Ekim 2008 IMDb puanı: 7,6

7,6 Rotten Tomatoes puanı: %92

Charlie Brooker (Black Mirror’ın yaratıcısı) Black Mirror ile iyice ünlenmeden önce bir televizyon programının çekimleri sırasında gerçekleşen zombi apokalipsi hakkında yaptığı bir mini diziyle adını duyurmuştu. Dizide bir grup ünlü insan Biri Bizi Gözetliyor evinde kalırken birden ölüler mezarlardan çıkıp insanları yemeye başlıyor. Zombi hikayesi anlatmak için ilginç bir seçim değil mi?

Dizi izlerken Black Mirror bölümlerinden birinin uzun versiyonunu izliyormuşuz hissi veriyor. Hatta Charlie Brooker Deat Set’i çekerken bir noktada aklına gelen fikirler daha sonra Black Mirror’ın 2. sezonundaki White Bear bölümüne ilham olmuş.

Eğer mağazalarda satılan robotlar akıllanırsa... Humans:

Vizyon tarihi: 14 Haziran 2015 - 5 Temmuz 2018

14 Haziran 2015 - 5 Temmuz 2018 IMDb puanı: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes puanı: %94

Humans, teknolojinin tehlikeleriyle incelikli şekilde oynayan İngiliz yapımı bir bilim kurgu dizisi. Dizi, kişisel androidlerin mağazalarda satıldığı yakın gelecekte geçiyor. Diziyle ilgili gözünüzde bir şey canlandırmak gerekirse, Alexa’nın gerçek bir insan gibi konuştuğunu ve tıpkı bir hizmetçi gibi evde gezindiğini düşünün. Sonra bir şeyler ters gidiyor ve Amazon tüm robotları geri çağırıyor. Tıpkı Black Mirror gibi Humans da İngiltere kanalı Channel 4’te başladı ve kısa zamanda uluslararası camiada ses getirdi.

İptal edilse de izlenir: Altered Carbon

Vizyon tarihi: 2 Şubat 2018 - 27 Şubat 2020

2 Şubat 2018 - 27 Şubat 2020 IMDb puanı: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes puanı: %76

Black Mirror’ın her bir bölümü mutlaka teknoloji ve toplum konularına değiniyor. Genelde odak noktası teknolojinin kendisinin ya da modern toplumun elindeki teknolojinin kötü olduğu şeklinde. Netflix’in fütüristik siber punk serisi Altered Carbon da tam olarak bunlara değiniyor. Dizide insan bilincinin vücuttan vücuda aktarılabildiği bir teknoloji ve klonlamanın tehlikelerini görüyoruz.

Ölümden sonra insan bilincinin aktarıldığı gelecekteyiz: Upload

Vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020

1 Mayıs 2020 IMDb puanı: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes puanı: %88

Bu dizinin konusu birazcık Black Mirror’ın San Junipero bölümünü andırıyor. Greg Daniels tarafından üretilen bu Amerikan bilim-kurgu komedi dizisi, çıktığı andan itibaren büyük beğeni topladı. Aslında dizinin ismi konusu hakkında biraz ipucu veriyor. Upload’da 2033 yılında insanların kendilerini öldükten sonra ‘yükleyebildikleri’ sanal bir öteki dünya görüyoruz. Bilgisayar programcısı bir adam sürücüsüz bir araç tarafından aniden öldürülünce oldukça pahalı bir yere ‘yüklenir’. Burada yaşayan ölüler, Dünya’da yaşayanlarla etkileşime geçebilmektedir. Teknoloji ve kara fütüristik mizaha doyacağınız Upload dizisine bir şans vermekte fayda var.

Eski de olsa türün ilk örneklerinden: The Outer Limits

Vizyon tarihi: 16 Eylül 1963 - 16 Ocak 1965

16 Eylül 1963 - 16 Ocak 1965 I MDb puanı: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes puanı: %91

Black Mirror’ın ilham kaynağı genelde The Twilight Zone olarak görülse de The Outer Limits’in Black Mirror üstündeki etkileri de azımsanamayacak kadar büyük. The Twilight Zone’un hikayeleri genelde doğaüstü unsurlar etrafında dönüyordu ancak The Outer Limits bilim-kurgu odağı bakımından Black Mirror’a daha çok benziyor.

Kısa kısa bölümleriyle çerezlik bir dizi: Love, Death & Robots

Vizyon tarihi: 15 Mart 2019

15 Mart 2019 IMDb puanı: 8,5

8,5 Rotten Tomatoes puanı: %83

Love, Death & Robots, her bir bölümü oldukça kısa, (bazıları 9-10 dakika kadar) bölümleri birbirinden bağımsız, bilim-kurgu, fantazi, korku ve komedi gibi geniş yelpazede türlere sahip bir yapım. Kısacık bölümleriyle çarpıcı mesajlar verme konusunda en az Black Mirror kadar başarılı. Black Mirror’ın distopik havasını seviyorsanız Love, Death and Robots’a mutlaka bir şans verin.

Her bölümü bağımsız olan bir dizi daha: Inside No. 9

Vizyon tarihi: 5 Şubat 2014

5 Şubat 2014 IMDb puanı: 8,5

8,5 Rotten Tomatoes puanı: %100

Black Mirror’ın yakaladığı başarı, yine İngiltere merkezli dizilerin antoloji formatını denemesine vesile oldu. Inside No. 9 temelde komediye odaklansa da beklenmedik olaylarıyla Black Mirror tadı da veriyor zaman zaman. Inside No. 9, yine haberimizde bahsi geçen Room 104’e ilham olmuş bir dizi. Her biri 30 dakikalık bölümlerden oluşan Inside No. 9’da tıpkı Black Mirror gibi her bölüm farklı olaylar izliyoruz.

Dizideki hikayeler, şu ya da bu şekilde 9 rakamıyla birbirine bağlanıyor. Bazı bölümlerinde neredeyse hiç diyalog olmamasına rağmen izleyeni avcunun içine alan bir diziden söz ediyoruz. Dolayısıyla henüz izlemediyseniz ve Black Mirror gelene kadar o tarz bir şeyler arıyorsanız mutlaka bir şans verin.

Bilim kurgu sevenlerin kaçırmaması gereken Westworld:

Vizyon tarihi: 2 Ekim 2016

2 Ekim 2016 IMDb puanı: 8,6

8,6 Rotten Tomatoes puanı: %81

Black Mirorr’daki temel temalardan biri, toplumun teknoloji korkusu. Daha da özele inmek gerekirse, artan teknoloji kullanımının etkilerinden korkma durumu diyebiliriz. Michael Crichton’ın aynı adlı romanından uyarlanan HBO yapımı Westworld’de de aynı temayı görüyoruz.

Vahşi Batı tarzında düzenlenmiş fütüristik bir tema parkında geçen dizide ziyaretçiler robot kovboylarla düellolara girip robot fahişelerle takılabiliyor. Westworld distopya sevenlerin mutlaka şans vermesi gereken yapımlardan biri.