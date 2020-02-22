Oyuncu Telefonu Black Shark 3, 3C Sertifikası Aldı

Xiaomi imzasıyla oyuncu telefonları geliştiren Black Shark'ın yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark 3, 65W hızlı şarj desteğiyle 3C sertifikası aldı. Listelemede ayrıca telefonun 5G teknolojisini destekleyeceği de belirtiliyor.

Xiaomi’nin oyunculara özel akıllı telefon üreten markası Black Shark, yakında tanıtılacak olan oyun telefonu Black Shark 3 için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Lansman tarihi veya özellikleri henüz net bir şekilde bilinmeyen telefon, Çin’in ürün belgelendirme sisteminde 3C sertifikası aldı. Alınan bu belge, telefonun bazı özelliklerini de ortaya çıkardı.

Kullanıcılara daha iyi mobil oyun deneyimi sunmak isteyen Black Shark, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tencet Games ile ortaklık kurmuştu. Şimdi de 3C listesinde ortaya çıkan akıllı telefon, Slashleaks tarafından paylaşılan ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere 65 W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. Shark MBU-A0 ve Shark KLE-A0 model numaralarıyla listelenen akıllı telefon, listelemeye göre ayrıca 5G teknolojisini de destekleyecek.

Xiaomi Black Shark 3, 5G desteğiyle birlikte gelecek:

Selefine kıyasla çok daha hızlı şarj olabilecek yeni nesil oyun telefonunun işlemci, depolama, batarya veya kamera özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan şirket, geçtiğimiz ay Tencent Games ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Raporlara göre Tencent ile Black Shark, bu ortaklık kapsamında oyun deneyimini geliştirmek için yazılım ve donanım optimizasyonları geliştirecek.

Geçtiğimiz günlerde Çin’in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir anket başlatan Black Shark CEO’su Iuo Yuzhuo, kullanıcılara 5G’ye hazır bir oyun telefonu için en iyi şarj kombinasyonunun ne olabileceğini sordu. Fanların çoğu, bu ankette 65 W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayı seçti. Bu noktada 65 pW hızlı şarj, boş bir bataryayı yalnızca 38 dakika içerisinde tamamen doldurabilir.

Çinli firma, şimdiye dek oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmış Black Shark 2 oyuncu telefonunu geçtiğimiz yaz aylarında tanıtmıştı. Serinin yeni üyesinin tanıtım tarihi henüz bilinmiyor ancak şirketten benzer bir zaman çizelgesi bekleyebiliriz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.