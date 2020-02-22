Samsung Galaxy S20 Ailesinin Türkiye Fiyatına Zam Geldi

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un UNPACKED etkinliğinde tanıtılan yeni Galaxy S20 serisinin Türkiye fiyatına zam yapıldı. Samsung Galaxy S20 ön sipariş sayfasındaki fiyatlarda 500 ila 1.200 TL arasında artış görüldü.

Bir hafta önce Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S ailesinin merakla beklenen ve öncesinde birçok haberimize konuk olan yeni üyelerini tanıttı: Samsung Galaxy S20 serisi. Üç farklı özelliklerdeki akıllı telefondan oluşan bu seri, tanıtıldığı gibi kullanıcılar tarafından olumlu ve olumsuz yorumlar almaya başladı.

Samsung Galaxy S20 serisinin en eleştirilen tarafıysa serinin özellikleri değil fiyatıydı. Samsung Galaxy S20 serisinin en düşük özelliklerine sahip modeli S20, 7.799 TL fiyat etiketine, S20 Plus 9.299 TL fiyat etiketine ve S20 Ultra ise 11.999 TL’lik fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Samsung Galaxy S20 serisine zam:

Samsung’un bir önceki Galaxy S serisi S10’a göre hayli yüksek rakamlarla alınabilen yeni serinin fiyatında bugün değişikliğe gidildi. Samsung’un Galaxy S20 önsipariş sayfasındaki gösterilen fiyatlarda artış görüldü. Samsung’un sitesinde yer alan yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Samsung Galaxy S20: 7.799 TL -> 8.299 TL

Samsung Galaxy S20+: 9.299 TL -> Değişmedi

Samsung Galaxy S20 Ultra: 11.299 TL -> 12.499 TL

Görüldüğü üzere Samsung, Galaxy S20 cihazına 500, ve Galaxy S20 Ultra cihazınaysa 1200 TL’lik bir zam yaptı. Bununla birlikte serinin ortanca telefonu Samsung Galaxy S20+’ın fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Böylece serinin en düşük özellikli telefonu, bir üst telefona daha yakın bir fiyat etiketine sahip oldu.

Samsung Galaxy S20 serisini önsiparişle almak isteyenler eğer seçimlerini Galaxy S20 Plus ya da S20 Ultra’dan yana kullanırlarsa Samsung’un Galaxy Buds+ kulaklıklarını hediye olarak alıyorlar. Samsung’un Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra cihazlarının özelliklerini öğrenmek için haberlerimize göz atabilir, üç telefon arasındaki farkları öğrenmek için de bu haberimizi okuyabilirsiniz.