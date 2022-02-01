BlackBerry, mobil cihazlar, mesajlaşma teknolojileri ve kablosuz ağ teknolojileri ile ilgili bazı patentlerini 600 milyon dolara sattığını duyurdu. Satın alma detayları bilinmiyor olsa da bu gelişme, ilerleyen dönemlerde BlackBerry markalı yeni telefonlarla tanışabileceğimizi düşündürüyor.

Bir dönemlerin en popüler cep telefonu markalarından bir tanesi olan BlackBerry, uzun zaman önce sektörden çekilmiş ve telefonlarına verdiği kısmı desteği de yavaş yavaş çekmişti. Şirketle ilgili zaman zaman çeşitli yeniden dönüş iddiaları gündeme gelmiş olsa da bu konuyla ilgili resmi bir gelişme yaşanmadı. Atılan yeni bir adımsa markayı ilerleyen dönemlerde yeniden akıllı telefon sektörü içinde görebileceğimizi düşündürüyor. Ancak bu olasılığın gerçekleşmeme ihtimalini de unutmamak gerek.

Research In Motion (RIM) isimli şirketin bir parçası olan BlackBerry, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada patent haklarını sattığını duyurdu. Patentlerin alıcısı ise Catapult IP Innovations isimli bir şirketti ve bu satın alma için 600 milyon dolar ödeme yaptı.

Satılan patentler, BlackBerry telefonlarına ve teknolojilerine ait:

BlackBerry'nin internet sitesinde yer alan açıklamalarda, satılan patentlerin mobil cihazlar, mesajlaşma teknolojileri ve kablosuz ağlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu patentler arasında BlackBerry'nin telefonları, QWERTY klavyesi, BlackBerry Messenger ve diğer tüm BlackBerry patentleri yer alıyor. Özet olarak BlackBerry, senelerce geliştirdiği tüm teknolojilerini 600 milyon dolar karşılığında satmış oldu.

BlackBerry yetkilileri, söz konusu anlaşmanın BlackBerry markalı ürün ve hizmetlerin kullanımını etkilemeyeceğini açıkladılar. Ancak bu pek de önemli değil. Zira şirket, uzun zamandır uygulamalara verdiği desteği de bir bir kesiyor. Zaten kullanılamaz hale gelen telefonların bu saatten sonra yeni bir krizle karşı karşıya gelmesi pek de mümkün değil.