Blair Witch’in Nintendo Switch için Çıkış Tarihi Belli Oldu

Halihazırda PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayarlar için sunulmuş olan Blair Witch oyununun Nintendo Switch için 25 Haziran tarihinde kullanıcılara sunulacağı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devleti’nde bulunan Black Hills Ormanı’na geri dönmemin vakti geldi ama merak etmeyin, bu sefer karanlık ormanın içinden geçerken Nintendo Switch’inizin ışığıyla yolunuzu aydınlatabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere halihazırda PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayarda oynayabildiğiniz Blair Witch oyunu, 25 Haziran tarihinden itibaren Nintendo Switch platformu üzerinde de oynanabilir olacak.

Blair Witch, hiç olmadığı gibi geliyor:

Piyasaya çıkışının birinci yıldönümü şerefine, oyunun Nintendo Switch versiyonuna ait daha önce hiç görülmemiş yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Her ne kadar oyunun grafikleri düşürülmüş olsa da bu durum Nintendo Switch kullanıcılarının alışkın olduğu bir durum olduğundan büyük bir sorun olmayacaktır çünkü grafiklerin düşük olması dahi oyunun sürükleyiciliğinin ve korku konusundaki başarısının konuşulmasına engel olamayacak.

Bloober Team isimli bir ekip tarafından hazırlanan ve geçen yılın en çok konuşulan psikolojik korku oyunu olan Blair Witch’in Nintendo Switch’e gelmesinin üzerine gelin oyunun yayınlandığı gün kullanıcılarla paylaşılan resmi yayın açıklaması aracılılığıyla oyunun konusuna da bakalım.

“Yıl 1996. Genç bir çocuk, Maryland Burkittsville yakınlarındaki Black Hills Forest’ta ortadan kayboldu. Siz de bu maceraya olaylı bir geçmişi bulunan eski polis memuru Ellis olarak katılacaksınız. Başlangıçta sıradan olan bu soruşturma çok kısa zamanda sonsuz bir kabusa dönüşecek. Siz, korkularınızla ve Blair Witch’le yüzleşirken gizemli bir güç, ormanın derinliklerinde peşinize düşecek.”

Eğer siz de Blair Witch oyununu oynuyorsanız ya da Nintendo Switch sahibiyseniz oyun ve konsolunuz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.