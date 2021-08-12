Diablo 4'ün Yönetmeni ve 2 Önemli İsim Daha İstifa Etti

Uzun bir süredir kadına yönelik cinsel istismar ve ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve mahkemeye verilen Blizzard, hızlı bir şekilde kan kaybetmeye devam ediyor.

World of Warcraft, Diablo ve Call of Duty gibi oyunların altında imzası bulunan Activision Blizzard'da sular durulmak bilmiyor. Hatırlayacağınız üzere dünyanın önde gelen oyun şirketinin adı, kadınlara yönelik cinsel istismar ve ırkçılık suçlamalarına karışmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddetmeye devam eden şirket, kan kaybetmeye devam ediyor. Blizzard'ın merakla beklenen oyunu Diablo 4'ün başındaki isim Luis Barriga, Lider Bölüm Tasarımcısı Jesse McCree ve WoW'un tasarımcılarından Jonathan LeCraft'ın şirket ile yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

Blizzard, başarılı çalışanlarının ayrıldığını doğruladı

15 yılı aşkın bir süredir Blizzard ile çalışan Luis Barriga'nın istifa etmesiyle birlikte 2023-2024 yıllarında çıkması beklenen Diablo 4 oyununda bir değişiklik olacak mı bilinmiyor. Diablo 4'ün oyun yönetmeni olan Barriga, istifasına yönelik henüz bir açıklama yapmadı ancak bütün oklar, Barriga'nın istifa etmesinin ardındaki sebebin Blizzard'ın karıştığı suçlamalar olduğunu gösteriyor.

Şirketten ayrılan diğer iki büyük isim ise Diablo 3 ve birçok World of Warcraft genişletmesinde bölüm tasarımcısı olarak yer alan Jesse McCree ve WoW'un baş tasarımcılarından Jonathan LeCraft oldu.

Tüm bu ayrılık haberleri ilk başta sadece iddialardan ibaret olsa da Blizzard, ekipten ayrılan isimleri yapmış olduğu açıklamayla resmileştirmiş oldu. Bir Blizzard sözcüsünün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Luis Barriga, Jesse McCree ve Jonathan LeCraft'ın artık bizimle çalışmadığı bilgisi doğrudur. Boşalan pozisyonlara, ekibimizdeki derin ve yetenekli geliştiricileri getirmiş bulunmaktayız. İlerlemeye devam edip oyuncularımıza harika deneyimler sunma ve herkes için güvenilir bir çalışma ortamı yaratma konusunda kendimize güvenimiz tam."