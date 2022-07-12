Bluetooth LE Audio Kullanıma Hazır: Hayatımızda Ne Değişecek

Kablosuz kulaklıkları daha verimli bir hale getirirken sınırları ortadan kaldıran ve çok daha kaliteli ses sunan Bluetooth LE Audio standardının kullanıma hazır olduğu açıklandı. Peki bu yeni teknoloji, tüketicilere neler sunacak?

Bluetooth standartlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürüten Bluetooth SIG, CES 2020 etkinlikleri kapsamında en yeni teknolojisi Bluetooth LE Audio'yu tanıtmıştı. Şimdiyse bu yeni teknoloji için önemli bir gelişme yaşandı. Bluetooth LE Audio'nun kullanıma hazır olduğu duyuruldu. Yeni teknoloji, bluetooth dünyasında kulaklıklara getirilen en büyük yenilik olarak lanse ediliyor.

Yıllardır üzerinde çalışılan teknoloji, tüketiciler için oldukça önemli avantajlar sunuyor. Örneğin Bluetooth LE Audio uyumlu kablosuz kulaklıklar, piyasadaki kablosuz kulaklıklardan çok daha verimli olacak. Bu, daha uzun kullanım süresi anlamına geliyor. Ancak yeni teknolojinin avantajları bundan ibaret değil. Kullanıcılar, Bluetooth LE Audio uyumlu kulaklıklarda bulunacak LC3 kodekler ile daha düşük bit hızında daha yüksek ses kalitesi alacaklar. Bu da dolaylı olarak kullanım süresini artıracak.

Bir kaynağa sayısız kulaklık bağlanabilecek!

Bluetooth LE Audio'nun belki de en dikkat çeken özelliği, sınırlamaları ortadan kaldırıyor oluşu. Bilirsiniz; normal koşullarda bir akıllı telefon, eş zamanlı olarak yalnızca bir kulaklığa bağlanır. Bluetooth LE Audio ile bu durum değişecek. Diyelim ki bir spor salonu ya da sinemadasınız. Bluetooth LE Audio destekli kulaklık ve ses kaynağı, aynı anda sınırsız kulaklığa bağlanıp, ses iletimi yapabilecek.

Bluetooth SIG tarafından yapılan açıklamalara göre Bluetooth LE Audio, Android 13'ün beta sürümünde yerleşik olarak bulunuyor. Yani Android 13 güncellemesi alacak akıllı telefonlar, bu teknolojiyi destekleyebilecekler. Ayrıca; ekibe göre piyasadaki bazı kablosuz kulaklıklar, yazılım güncellemeleri ile Bluetooth LE Audio desteğine kavuşacaklar. Bluetooth LE Audio desteğiyle piyasaya sürülecek kablosuz kulaklıklar mı? İşte bu ürünlerin 2022'nin sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.