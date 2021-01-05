BluTV, 2021 yılında yayınlayacağı 15 bin saatlik yeni içeriklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar bu yıl, yeni ve devam sezonu dizilere ek olarak belgeseller, talk showlar ve spor programları ile de tanışma imkanı yakalayacaklar.

Türkiye'nin popüler dijital içerik platformlarından BluTV, 2021 yılı için hazırlanan yeni içeriklerini açıkladı. 2020 yılında 10 bin saatlik içeriğiyle kullanıcıları memnun etmeyi başaran platform, 2021 yılında bu süreyi artırarak hem daha fazla tüketiciye ulaşmayı hem de mevcut kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre BluTV, 2021 yılında 15 bin saatlik içerik sunacak.

BluTV, Türkiye'de çok konuşulan bir platform olmasa da ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip. Hatta kısa bir süre önce yapılan bir araştırmayla Türkiye'deki dijital içerik pazarının yüzde 43'ünün, BluTV'nin elinde olduğu anlaşılmıştı. Şirket, aynı istikrarı sürdürdüğü takdirde 2021 yılında çok daha fazla tüketiciye ulaşma imkanı yakalayacak gibi görünüyor. Peki BluTV, 2021 yılında kullanıcıları hangi içeriklerle buluşturacak?

İşte BluTV'nin 2021 yılı boyunca yayınlayacağı içerikler

BluTV tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bu yıl Çağatay Ulusoy ile 60'lı yılların Türkiye'sine geri dönecekler. Çağan Irmak tarafından yönetilen "Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı" isimli yapım, o yıllarda her şeyini kaybetmiş bir yapımcının hayatını anlatacak. BluTV'ye özel olacak yapımın çok konuşulacağı düşünülüyor.

2021'de BluTV'de yayınlanacak olan içeriklerden bir diğeri de "HİÇ" olarak isimlendiriliyor. Netflix'in sık sık tercih ettiği gençlik dizilerine kendi tarzında bir yaklaşım sergileyen BluTV, üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup gencin hayatını anlatacak dizide Semih Varol, Doğanay, Sera ve Uzun Makarna gibi sosyal medya fenomenlerini göreceğiz.

Türk televizyon tarihinin en bilindik komedyenlerinden olan Okan Bayülgen de 2021 yılında BluTV'de olacak. Renki Rüyalar Oteli olarak isimlendirilen bir program yapacak olan Bayülgen, programın her bölümünde bir konuk ağırlayacak ve hayata ilişkin sohbetler gerçekleştirecek. Bununla birlikte Mahallem: Karagümrük ve Dövüşçü gibi programlar da 2021 yılında BluTV kullanıcıları ile buluşacak.

BluTV'nin 2021 yılı içerikleri bunlarla da sınırlı değil. Yeni yapımlardan bir başkası olarak karşımıza çıkacak Bonkis, trajikomik hikayeler seven kullanıcıları mest edecek türden. Biraz hayalperest birazsa inatçı bir kişiliğe sahip Deniz isimli bir karakterin hayatına eşlik edeceğimiz bu yapımda, Deniz Tezuysal, Vildan Atasever, Sergen Deveci ve Öykü Naz Altay gibi oyuncuları izleme imkanı yakalayacağız. Ayrıca Acans, Doğu ve Saklı isimli yapımlar da BluTV'nin yeni içerikleri arasında yer alacak.

2020'e ait yapımlar da 2021 yılında tam gaz devam edecek

BluTV kullanıcılarının geçmiş dönemlerde izledikleri Aynen Aynen, 2021 yılında beşinci sezonu ile BluTV kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca Sokağın Çocukları isimli dizi üçüncü sezonu, Pavyon ise ikinci sezonu ile yayın hayatına devam edecek yapımlar arasında bulunuyor. İçerik üretim sektörünün içinde yer alan ve Şahsiyet isimli dizideki performansıyla milyonlara ulaşmayı başaran İbrahim Selim de "BOOM by İbrahim Selim" isimli programıyla BluTV kullanıcılarını eğlendirmeye devam edecek.

BluTV'nin tüketici çekmek için bir de kampanyası var

BluTV, kısa bir süre önce bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında da yeni abone olmak isteyen tüketicilere, 12 ay taahhütle 9.90 TL ücret belirlemesi yapılmıştı. Kampanyaya gelen yoğun ilgi üzerine tüketiciyi kırmayan platform, bu kampanyanın geçerlilik süresini 11 Ocak 2021'e kadar uzattığını da açıklamış oldu.