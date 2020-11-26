Türkiye'deki internet kullanıcılarının hangi video akış hizmetlerini tercih ettikleri açıklandı. JustWatch tarafından açıklanan ve sadece üçüncü çeyreği kapsayan verilere göre Türkiye'nin en popüler video akış hizmeti, "BluTV". Netflix, BluTV'nin en büyük rakibiyken, ülkemize yeni giriş yapan Amazon Prime Video da hiç fena gitmiyor.

Tüm video akış hizmetlerini bir araya getirerek, tüketicilere dikkat çeken bir deneyim sunan JustWatch, 2020'nin üçüncü çeyreği için kullanıcı verilerini açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamalar, ülkemizdeki internet kullanıcılarının en çok hangi video akış hizmetlerini kullandığını gözler önüne seriyor. Bu cümleleri okurken aklınızdan Netflix geçiyorsa, ne yazık ki yanlış düşünüyorsunuz.

Elbette Netflix, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarının başında geliyor. Ancak JustWatch'ın paylaştığı verilere göre Netflix, Türkiye'nin en popüler akış hizmeti değil. JustWatch'ta yer alan kullanıcı verilerine göre Türkiye'de en çok tercih edilen akış hizmeti, "BluTV". Üstelik bu hizmetin pazar payı, Netflix'in neredeyse iki katı olarak karşımıza çıkıyor.

BluTV, pazar payının yüzde 43'ünü elinde tutuyor

Doğan Holding tarafından kurulan BluTV'nin belli bir popülaritesinin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak bu hizmetin Netflix'i ikiye katlıyor oluşu, gerçekten de dikkate değer bir istatistik. Bu arada, kısa bir süre önce Türkiye'de kullanıma açılan "Amazon Prime Video" da hiç fena gitmiyor gibi görünüyor. Çünkü bu yeni hizmetin pazar payı, yüzde 16 olarak karşımıza çıkıyor. Netflix ise yüzde 24 pazar payına sahipken Türkiye'de hizmet veren diğer video akış hizmetlerinin tümü, pazar payının yüzde 17'sini kapsıyor.

Bugün bir kullanıcı, BluTV satın almak istediği zaman aylık 22,90 TL ödeme yapması gerekiyor. Netflix içinse bu tutar, 17,99 TL'den başlıyor. Görünen o ki aylık 5 TL'lik fark, ülkemizdeki tüketicilerin Netflix'e yönelmesine yol açmamış durumda. Bu arada, Amazon Prime Video abonesi olmak istediğinizde, 30 günlük ücretsiz deneme süreci sonunda aylık 7,90 TL ödeme yapmanız gerekiyor.