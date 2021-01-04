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  • Exxen'in Kullanıcıları BluTV'ye Yönlendirdiği Ortaya Çıktı

Exxen, Kullanıcı Sözleşmelerindeki Bazı Bağlantıları BluTV'ye Yönlendirmiş

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Bir kullanıcı, Exxen kullanıcı sözleşmesindeki bazı linklerin kullanıcıları BluTV'ye yönlendirdiğini ortaya çıkardı. An itibarıyla ise bu sorun düzeltilmiş durumda.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yeni yerli dijital yayın platformu Exxen, 1 Ocak itibarıyla yayın hayatına başlamış, başlar başlamaz da farklı farklı teknik sorunlar ile gündeme gelmişti. Exxen’in adının anıldığı son teknik hata ise gerçekten de “Yok artık!” dedirtecek türden.

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı videoya göre Exxen’e abone olmak için onaylamanın zorunlu olduğu Exxen Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki bazı “exxen.com” bağlantıları, kullanıcıları direkt olarak BluTV internet sitesine yönlendiriyor. Evet, Exxen’in en büyük rakiplerinden olan BluTV.

exxen kullanıcı sözleşmesi

Bir oyun, uygulama ya da servis yeni yayınlandığında çeşitli hatalar ya da teknik sorunlar ortaya çıkması olağandır. Ancak Exxen’de ortaya çıkan hatalar, kullanıcı deneyimi ile ortaya çıkan teknik aksaklıklardan ziyade dikkatsizlikten gözden kaçmış hatalar gibi görünüyor.
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Exxen, kullanıcı sözleşmesindeki BluTV hatasını giderdi

Bu arada Exxen Kullanıcı Sözleşmesi’ni kendimiz kontrol ettiğimizde, söz konusu “BluTV hatasının” düzeltildiğini gördük. Önümüzdeki dönemde Exxen ile ilgili başka tuhaf bir hata ortaya çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.
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