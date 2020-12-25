Ülkemizde en çok kullanılan dijital yayın platformu BluTV, yeni orijinal dizisi Acans'ı Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu. Tanıtım fragmanı paylaşılan dizinin diğer detayları şu anda bilinmiyor.

2015 yılında kurulan ve 2017 yılında ilk orijinal internet dizisi Masum'u yayınlayan BluTV, bugüne kadar Türkiye'de önemli bir gelişme kaydetti. Uluslararası platformlarla rekabet eden platform, geçtiğimiz hafta JustWatch tarafından yayınlanan verilere göre ülkemizdeki pazar payının %43'ünü elinde tutuyordu. Bu da BluTV'yi ülkemizde en çok kullanılan dijital yayın platformu yapmıştı.

Başarısıyla herkesin takdirini toplayan platform, kendini yeni içeriklerle zenginleştirmeye devam ediyor. BluTV, son olarak komedi dizisi Acans'ı duyurdu. BluTV'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni dizinin tanıtım fragmanına da yer verildi. Dizinin çıkış tarihi net bir şekilde verilmese de önümüzdeki yıl yayınlanacağı paylaşıldı.

Dizi hakkındaki detaylar kısıtlı:

BluTV'nin yeni dizisi Acans hakkında bilinenler şu anda oldukça kısıtlı bir durumda. Fakat fragmandan anlayabildiğimiz kadarıyla dizi, bir reklam ajansında geçen olayları eğlenceli bir biçimde bizlere yansıtacak. Dizinin başrolünde Algı Eke, Bülent Emrah Parlak ve Derya Alabora bulunacak.

Dizinin oyuncu kadrosundaki bu üç isme kimlerin eşlik edeceği de şu an için bilinmeyenler arasında. Ancak önümüzdeki günlerde veya haftalarda BluTV tarafından yeni dizi hakkında daha fazla detaya yer veren açıklamalar yapılacaktır. BluTV'nin duyurduğu yeni dizisiyle platformun bu yıl duyurduğu veya yayınladığı orijinal dizilerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

BluTV, bu yıl Sokağın Çocukları, Alef, Çıplak, Yarım Kalan Aşklar ve Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ni yayınlamış ve kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Platform, geçtiğimiz ay Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstleneceği Yeşilçam'ı duyurmuştu. Dizi, 1960'lar Türkiye'sinde Yeşilçam'ın altın çağında bir yeniden doğuş hikâyesini anlatacaktı.