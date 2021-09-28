DSÖ Çalışanları, Kongo'da Kadınlara Cinsel İstismar Uyguladı

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarının Kongolu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu haberleri bugün kesinliğe kavuştu. DSÖ tarafından Ekim 2020'den bu yana sürdürülen soruşturma, 83 DSÖ çalışanının cinsel istismarda rol aldığını gösterdi. Cinsel istismara uğrayan kurbanlara arasında 14 yaşındaki bir kız da yer alıyordu...

Dünya çapında ortaya çıkan, toplum sağlığını koruma amacını üstlenen Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgını sırasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde de görev yaptı. Fakat bugün, Dünya Sağlık Örgütü’nün bölgeye gönderilen çalışanları hakkında kan dondurucu çirkin bazı haberler ortaya çıktı. Bağımsız komisyon tarafından verilen bilgiye göre DSÖ çalışanları, sahip oldukları ‘gücü’ 14 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu kadınları cinsel istismar ve taciz amacıyla kullandılar.

DSÖ çalışanlarına yönelik bu çirkin haberler, ilk olarak geçtiğimiz yıl Kongo’da kadınların suçlamasıyla medyaya yansımıştı. Ülkedeki kadınlar, iş karşılığında seks yapmaya zorlandıklarını, teklifi reddetmeleri durumundaysa işten atıldıklarını öne sürmüştü. Yaşanan olaylar, Kongo’daki 10. Ebola salgını sırasında meydana gelmişti.

21'i DSÖ çalışanı, 81 kişi cinsel istismarda rol oynamış:

Geçtiğimiz yıl bu iddiaların üstüne Dünya Sağlık Örgütü harekete geçerek bağımsız komisyonu görevlendirmişti. Komisyon, gerçekleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarmayı, kişileri belirlemeyi ve desteklemeyi, devam eden herhangi bir istismarın da durdurulmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını sağlamakla yükümlü olacaktı.

15 Ekim 2020’de başlatılan bu soruşturma kapsamında 83 çalışanın 2018 – 2020 yılları arasında taciz skandallarıyla ve 9 tecavüz vakasıyla ilişkili oldukları tespit edildi. Sanık faillerin yaklaşık 21’inin DSÖ tarafından istihdam edildiği doğrulandı. Bunların arasında yerli ve yabancı personelin de bulunduğu aktarıldı.

Rapora göre mağdurların 29’u, istismar sonucunda hamile kaldı , bazılarıysa kürtaj yaptırmak zorunda kaldı .

, bazılarıysa . Raporda bahsi geçen en genç kurban, Jolianne olarak isimlendirilen 14 yaşındaki bir kızdı . 14 yaşındaki kız, bir DSÖ çalışanının kendisini eve götürmeyi teklif ettiğini, ancak ev yerine otele götürdüğünü ve kendisine tecavüz edildiğini söyledi.

. DSÖ yetkilileri, raporda belirtilen ve şu anda örgüt tarafından istihdam edilen tüm çalışanların işine son verildiğini ve gelecekte istihdam edilmelerinin yasaklandığını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un açıklaması:

“Cinsel taciz ve istismar mağdurlarına söylemek istediğim şey, üzgünüm. DSÖ tarafından size hizmet etmek ve sizi korumak için görevlendirilen kişilerin size yaptıkları için üzgünüm.”