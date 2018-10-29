BMC'nin Yüzde Yüz Yerli Motoru Başarılı Şekilde Çalıştı

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "Yüzde 100'ü Türk mühendislerinin eseri olan 600 beygirlik motoru, geçen ay teknik üniversite heyetinin önünde denedik ve çalıştı."açıklamasını yaptı.

Denizli Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinin Açılışı ve Yeni Otobüslerin Hizmete Giriş Töreni'ne BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da katıldı.

Törende konuşan Ethem Sancak, BMC'yi dört yıl önce aldıklarında şirketin buhran içinde olduğunu söyledi. Daha sonra şirketin yaptığı atılımla yetmiş kadar ürün üretmeye başladığını, bu ürünlerden Kirpi'nin artık bir dünya markası haline geldiğini belirtti.

Yerli tank, yerli otomobil, yerli hızlı tren ve yerli motor üzerinde duran Sancak, bu projelerin de gerçekleştirileceğini söyledi. Yerli motorun büyük önemi olduğunu da belirten Sancak, ancak o zaman yerli üretimle bağımsız tank, uçak, gemi yapılabileceğini belirterek "Onu Savunma Sanayii Başkanlığı ihale etti geçen yıl. O ihaleye 4-5 firma girdi. Onlar arasında en iyi teklifi biz verdik ve ihaleyi kazandık. Motoru yapacağız. Size müjde. Yüzde 100'ü Türk mühendislerinin eseri olan 600 beygirlik motoru, geçen ay Teknik Üniversitesinin heyetinin önünde denedik ve çalıştı. Yani Fatih'in 'Şahi' topları kadar önemli bu. Yüzde 100'ü yerli Türk motorunun prototipini başardık. İnşallah Savunma Sanayii Başkanlığının bize verdiği süreden de 2 yıl önce tamamlayacağız." dedi. Sancak, yerli otomobil projesinde de yer aldıklarını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Denizli'nin gerek altyapı, gerek üstyapı gerekse de yeşil alanları, sosyal alanları ile örnek bir şehir olduğunu söyleyerek, "Son üç yılda bütçemizin yüzde 70'e yakınını ulaşıma aktardık. Büyükşehir olarak birçok köprülü kavşak yaparak ulaşımın akışını hızlandırdık, o sıkışıklığı çok büyük ölçüde giderdik." dedi.