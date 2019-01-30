Hibrit araçlar Rotterdam şehrine girdiğinde elektrikli moda geçecek.

Son günlerde, BMW gibi markaların da hibrit araç ürettiğini ve elektrik kullanımını teşvik ettiğini görmek mümkün. Artık sürücüler, doğa dostu elektrikli araçlar sayesinde çok daha temiz bir çevrede yaşayabileceğine inanıyor.

Benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçiş dönemi sanıldığı kadar kolay değil. Şu an için daha çok hibrit araçlar kullanıyor ve bu da, araç sahiplerinin kafa karışıklığını çok net bir şekilde gösterebiliyor. Bilindiği üzere hibrit araçlarda hem benzin, hem de elektrik kullanmak son derece kolay.

Avrupa Şehirleri, Sürücülerini Elektrikli Araçlara Yönlendiriyor

EV kullanımını artırmak için ilginç fikirler ortaya atılan Avrupa şehirlerinde, en güncel projelerden bir tanesi de Rotterdam'da BMW tarafından uygulanıyor. Projede Rotterdam şehrine girdiğiniz andan itibaren akıllı telefonunuz sizleri, aracınızı elektrik moduna almanız konusunda uyarıyor. Bu uyarıyı alabilmek için BMW’nin çıkarmış olduğu bir uygulamayı kullanmak gerekiyor.

Çok daha temiz bir çevrenin oluşturulmasına destek vermek, diğer Avrupa şehirlerine örnek olabilmek, benzin tüketimini azaltarak dışa bağımlılığı hafifletmek ve şehirdeki doğal hayatın korunmasına yardımcı olmak konuları şu an için projede hedeflenen en önemli maddeler olarak görülüyor

Rotterdam kentinde araç sayısı fazla olsa bile, bisiklet kullanan insan sayısının hatırı sayılır bir düzeyde olduğunu söylemek gerekiyor. Büyük şehirlerde emisyonları azaltmak için kullanıcıları elektrikli araçlara yönlendirmek en önemli kriterlerden bir tanesi. Şu an için Rotterdam şehrine girişlerde elektrikli araç kullanmayanlara herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor.