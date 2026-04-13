Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Markaların resmi fiyat listeleri incelendiğinde, giriş seviyesinde konumlanan elektrikli otomobillerin sayısında belirgin bir artış görülüyor. Özellikle Avrupa menşeli kompakt modeller ve yeni nesil şehir araçları fiyat/erişilebilirlik dengesiyle öne çıkıyor.
Bu içerikte Türkiye’de satışta olan en ucuz elektrikli otomobilleri; güncel fiyatları, temel teknik özellikleri ve model bazlı detaylarıyla birlikte inceliyoruz. Liste, yalnızca 2026 model yılı ve resmi fiyat verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur.
En ucuz elektrikli otomobiller – Nisan 2026
|Model
|Motor Gücü
|Menzil (WLTP)
|Başlangıç Fiyatı
|Citroën ë-C3
|83 kW
|~320 km
|1.468.000 TL
|Hyundai INSTER
|~85 kW
|~355 km
|1.510.000 TL
|Fiat Grande Panda
|83 kW
|~320 km
|1.584.900 TL
|Citroën ë-C3 Aircross
|83 kW
|~300 km
|1.717.000 TL
|Togg T10X (V1 RWD)
|160 kW
|314 km
|1.869.048 TL
|Togg T10F (V1 RWD)
|160 kW
|~350 km
|1.884.980 TL
|Fiat 500e
|87 kW
|~320 km
|1.939.900 TL
|Fiat 600 BEV
|115 kW
|~400 km
|1.969.900 TL
|Citroën ë-C4 X
|115 kW
|~360 km
|2.167.000 TL
|Citroën ë-C4
|115 kW
|~350 km
|2.202.000 TL
Citroën ë-C3
Citroën ë-C3, markanın elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırma hedefinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları, sade donanımı ve şehir içi kullanım odaklı yapısıyla özellikle ilk elektrikli otomobilini alacak kullanıcılar için erişilebilir bir alternatif sunuyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|83 kW
|Menzil (WLTP)
|~320 km
|Şarj
|DC hızlı şarj destekli
|Gövde Tipi
|Hatchback
|Fiyat
|1.468.000 TL
Hyundai INSTER
Hyundai INSTER, markanın yeni nesil şehir otomobili olarak konumlandırdığı kompakt elektrikli modeli. Küçük boyutlarına rağmen sunduğu menzil ve modern tasarım detaylarıyla özellikle yoğun şehir içi kullanım için geliştirildiği görülüyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|~85 kW
|Menzil (WLTP)
|~355 km
|Şarj
|Hızlı şarj destekli
|Gövde Tipi
|Mini SUV
|Fiyat
|1.510.000 TL
Fiat Grande Panda (Elektrikli)
Fiat Grande Panda, markanın yeni nesil elektrikli şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla özellikle şehir içi mobiliteye odaklanan model, uygun fiyatıyla segmentte önemli bir alternatif oluşturuyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|83 kW
|Menzil (WLTP)
|~320 km
|Şarj
|AC/DC destekli
|Gövde Tipi
|Hatchback
|Fiyat
|1.584.900 TL
Citroën ë-C3 Aircross
ë-C3 Aircross, standart ë-C3’ün daha yüksek yapılı ve SUV karakterli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmiyle şehir içi kullanımın yanı sıra daha çok yönlü bir kullanım sunmayı hedefliyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|83 kW
|Menzil (WLTP)
|~300 km
|Şarj
|Hızlı şarj destekli
|Gövde Tipi
|B-SUV
|Fiyat
|1.717.000 TL
Togg T10X
Togg T10X, Türkiye’nin yerli elektrikli SUV modeli olarak geniş iç hacmi ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Farklı menzil seçenekleri ve donanım seviyeleriyle sunulan model, elektrikli SUV segmentinde rekabetçi bir konumda yer alıyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|160 kW
|Menzil (WLTP)
|314 km (standart)
|Çekiş
|RWD
|Gövde Tipi
|SUV
|Fiyat
|1.869.048 TL
Togg T10F
Togg T10F, fastback formuyla daha sportif bir tasarım sunan elektrikli model olarak konumlanıyor. Uzun menzil seçenekleri ve aerodinamik yapısıyla hem şehir içi hem uzun yol kullanımına hitap ediyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|160 kW
|Menzil (WLTP)
|350 km+
|Çekiş
|RWD
|Gövde Tipi
|Fastback
|Fiyat
|1.884.980 TL
Fiat 500e
Fiat 500e, ikonik tasarımını elektrikli altyapıyla birleştiren kompakt şehir otomobili olarak öne çıkıyor. Küçük boyutları ve stil sahibi görünümüyle özellikle şehir içi kullanımda pratik bir alternatif sunuyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|87 kW
|Menzil (WLTP)
|~320 km
|Şarj
|Hızlı şarj destekli
|Gövde Tipi
|Hatchback
|Fiyat
|1.939.900 TL
Fiat 600e
Fiat 600e, markanın kompakt SUV segmentindeki elektrikli temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Daha geniş iç hacmi ve SUV karakteriyle 500e’ye göre daha çok yönlü bir kullanım sunuyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|115 kW
|Menzil (WLTP)
|~400 km
|Şarj
|DC hızlı şarj
|Gövde Tipi
|SUV
|Fiyat
|1.969.900 TL
Citroën ë-C4 X
ë-C4 X, sedan formuna yakın yapısıyla elektrikli otomobil arayan ancak SUV’dan uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için farklı bir alternatif sunuyor. Geniş bagaj hacmi ve konfor odaklı sürüş karakteriyle öne çıkıyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|115 kW
|Menzil (WLTP)
|~360 km
|Şarj
|Hızlı şarj
|Gövde Tipi
|Sedan/Crossover
|Fiyat
|2.167.000 TL
Citroën ë-C4
ë-C4, hatchback ile crossover arasında konumlanan tasarımıyla markanın elektrikli ürün gamında önemli bir yer tutuyor. Konfor odaklı süspansiyon yapısı ve dengeli sürüş karakteriyle günlük kullanıma uygun bir alternatif sunuyor.
|Özellik
|Değer
|Motor Gücü
|115 kW
|Menzil (WLTP)
|~350 km
|Şarj
|DC hızlı şarj
|Gövde Tipi
|Hatchback
|Fiyat
|2.202.000 TL
Bu liste, Türkiye’de elektrikli otomobile geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için en erişilebilir başlangıç noktalarını net şekilde ortaya koyuyor. Özellikle 1.3 – 2.0 milyon TL bandında rekabetin artması, önümüzdeki aylarda daha fazla modelin bu listeye dahil olabileceğini gösteriyor.