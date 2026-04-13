Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı genişlerken, erişilebilir fiyatlı modeller de çeşitlenmeye devam ediyor. Özellikle şehir odaklı kompakt modeller ve yerli üretim seçenekler, 1.3 milyon TL bandından başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor. Kampanyalı fiyatlar ise bazı modelleri daha ulaşılabilir hâle getiriyor.

Markaların resmi fiyat listeleri incelendiğinde, giriş seviyesinde konumlanan elektrikli otomobillerin sayısında belirgin bir artış görülüyor. Özellikle Avrupa menşeli kompakt modeller ve yeni nesil şehir araçları fiyat/erişilebilirlik dengesiyle öne çıkıyor.

Bu içerikte Türkiye’de satışta olan en ucuz elektrikli otomobilleri; güncel fiyatları, temel teknik özellikleri ve model bazlı detaylarıyla birlikte inceliyoruz. Liste, yalnızca 2026 model yılı ve resmi fiyat verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

En ucuz elektrikli otomobiller – Nisan 2026

Model Motor Gücü Menzil (WLTP) Başlangıç Fiyatı Citroën ë-C3 83 kW ~320 km 1.468.000 TL Hyundai INSTER ~85 kW ~355 km 1.510.000 TL Fiat Grande Panda 83 kW ~320 km 1.584.900 TL Citroën ë-C3 Aircross 83 kW ~300 km 1.717.000 TL Togg T10X (V1 RWD) 160 kW 314 km 1.869.048 TL Togg T10F (V1 RWD) 160 kW ~350 km 1.884.980 TL Fiat 500e 87 kW ~320 km 1.939.900 TL Fiat 600 BEV 115 kW ~400 km 1.969.900 TL Citroën ë-C4 X 115 kW ~360 km 2.167.000 TL Citroën ë-C4 115 kW ~350 km 2.202.000 TL

Citroën ë-C3

Citroën ë-C3, markanın elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırma hedefinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları, sade donanımı ve şehir içi kullanım odaklı yapısıyla özellikle ilk elektrikli otomobilini alacak kullanıcılar için erişilebilir bir alternatif sunuyor.

Özellik Değer Motor Gücü 83 kW Menzil (WLTP) ~320 km Şarj DC hızlı şarj destekli Gövde Tipi Hatchback Fiyat 1.468.000 TL

Hyundai INSTER

Hyundai INSTER, markanın yeni nesil şehir otomobili olarak konumlandırdığı kompakt elektrikli modeli. Küçük boyutlarına rağmen sunduğu menzil ve modern tasarım detaylarıyla özellikle yoğun şehir içi kullanım için geliştirildiği görülüyor.

Özellik Değer Motor Gücü ~85 kW Menzil (WLTP) ~355 km Şarj Hızlı şarj destekli Gövde Tipi Mini SUV Fiyat 1.510.000 TL

Fiat Grande Panda (Elektrikli)

Fiat Grande Panda, markanın yeni nesil elektrikli şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla özellikle şehir içi mobiliteye odaklanan model, uygun fiyatıyla segmentte önemli bir alternatif oluşturuyor.

Özellik Değer Motor Gücü 83 kW Menzil (WLTP) ~320 km Şarj AC/DC destekli Gövde Tipi Hatchback Fiyat 1.584.900 TL

Citroën ë-C3 Aircross

ë-C3 Aircross, standart ë-C3’ün daha yüksek yapılı ve SUV karakterli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmiyle şehir içi kullanımın yanı sıra daha çok yönlü bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Özellik Değer Motor Gücü 83 kW Menzil (WLTP) ~300 km Şarj Hızlı şarj destekli Gövde Tipi B-SUV Fiyat 1.717.000 TL

Togg T10X

Togg T10X, Türkiye’nin yerli elektrikli SUV modeli olarak geniş iç hacmi ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Farklı menzil seçenekleri ve donanım seviyeleriyle sunulan model, elektrikli SUV segmentinde rekabetçi bir konumda yer alıyor.

Özellik Değer Motor Gücü 160 kW Menzil (WLTP) 314 km (standart) Çekiş RWD Gövde Tipi SUV Fiyat 1.869.048 TL

Togg T10F

Togg T10F, fastback formuyla daha sportif bir tasarım sunan elektrikli model olarak konumlanıyor. Uzun menzil seçenekleri ve aerodinamik yapısıyla hem şehir içi hem uzun yol kullanımına hitap ediyor.

Özellik Değer Motor Gücü 160 kW Menzil (WLTP) 350 km+ Çekiş RWD Gövde Tipi Fastback Fiyat 1.884.980 TL

Fiat 500e

Fiat 500e, ikonik tasarımını elektrikli altyapıyla birleştiren kompakt şehir otomobili olarak öne çıkıyor. Küçük boyutları ve stil sahibi görünümüyle özellikle şehir içi kullanımda pratik bir alternatif sunuyor.

Özellik Değer Motor Gücü 87 kW Menzil (WLTP) ~320 km Şarj Hızlı şarj destekli Gövde Tipi Hatchback Fiyat 1.939.900 TL

Fiat 600e

Fiat 600e, markanın kompakt SUV segmentindeki elektrikli temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Daha geniş iç hacmi ve SUV karakteriyle 500e’ye göre daha çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Özellik Değer Motor Gücü 115 kW Menzil (WLTP) ~400 km Şarj DC hızlı şarj Gövde Tipi SUV Fiyat 1.969.900 TL

Citroën ë-C4 X

ë-C4 X, sedan formuna yakın yapısıyla elektrikli otomobil arayan ancak SUV’dan uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için farklı bir alternatif sunuyor. Geniş bagaj hacmi ve konfor odaklı sürüş karakteriyle öne çıkıyor.

Özellik Değer Motor Gücü 115 kW Menzil (WLTP) ~360 km Şarj Hızlı şarj Gövde Tipi Sedan/Crossover Fiyat 2.167.000 TL

Citroën ë-C4

ë-C4, hatchback ile crossover arasında konumlanan tasarımıyla markanın elektrikli ürün gamında önemli bir yer tutuyor. Konfor odaklı süspansiyon yapısı ve dengeli sürüş karakteriyle günlük kullanıma uygun bir alternatif sunuyor.

Özellik Değer Motor Gücü 115 kW Menzil (WLTP) ~350 km Şarj DC hızlı şarj Gövde Tipi Hatchback Fiyat 2.202.000 TL

Bu liste, Türkiye’de elektrikli otomobile geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için en erişilebilir başlangıç noktalarını net şekilde ortaya koyuyor. Özellikle 1.3 – 2.0 milyon TL bandında rekabetin artması, önümüzdeki aylarda daha fazla modelin bu listeye dahil olabileceğini gösteriyor.