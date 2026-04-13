Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı genişlerken, erişilebilir fiyatlı modeller de çeşitlenmeye devam ediyor. Özellikle şehir odaklı kompakt modeller ve yerli üretim seçenekler, 1.3 milyon TL bandından başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor. Kampanyalı fiyatlar ise bazı modelleri daha ulaşılabilir hâle getiriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Markaların resmi fiyat listeleri incelendiğinde, giriş seviyesinde konumlanan elektrikli otomobillerin sayısında belirgin bir artış görülüyor. Özellikle Avrupa menşeli kompakt modeller ve yeni nesil şehir araçları fiyat/erişilebilirlik dengesiyle öne çıkıyor.

Bu içerikte Türkiye’de satışta olan en ucuz elektrikli otomobilleri; güncel fiyatları, temel teknik özellikleri ve model bazlı detaylarıyla birlikte inceliyoruz. Liste, yalnızca 2026 model yılı ve resmi fiyat verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Citroen e-C3
Hyundai Inster
Fiat Grande Panda
Citroen e-C3 Aircross +6

En ucuz elektrikli otomobiller – Nisan 2026

Model Motor Gücü Menzil (WLTP) Başlangıç Fiyatı
Citroën ë-C3 83 kW ~320 km 1.468.000 TL
Hyundai INSTER ~85 kW ~355 km 1.510.000 TL
Fiat Grande Panda 83 kW ~320 km 1.584.900 TL
Citroën ë-C3 Aircross 83 kW ~300 km 1.717.000 TL
Togg T10X (V1 RWD) 160 kW 314 km 1.869.048 TL
Togg T10F (V1 RWD) 160 kW ~350 km 1.884.980 TL
Fiat 500e 87 kW ~320 km 1.939.900 TL
Fiat 600 BEV 115 kW ~400 km 1.969.900 TL
Citroën ë-C4 X 115 kW ~360 km 2.167.000 TL
Citroën ë-C4 115 kW ~350 km 2.202.000 TL

Citroën ë-C3

Citroën ë-C3, markanın elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırma hedefinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları, sade donanımı ve şehir içi kullanım odaklı yapısıyla özellikle ilk elektrikli otomobilini alacak kullanıcılar için erişilebilir bir alternatif sunuyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 83 kW
Menzil (WLTP) ~320 km
Şarj DC hızlı şarj destekli
Gövde Tipi Hatchback
Fiyat 1.468.000 TL

Hyundai INSTER

Hyundai INSTER, markanın yeni nesil şehir otomobili olarak konumlandırdığı kompakt elektrikli modeli. Küçük boyutlarına rağmen sunduğu menzil ve modern tasarım detaylarıyla özellikle yoğun şehir içi kullanım için geliştirildiği görülüyor.

Özellik Değer
Motor Gücü ~85 kW
Menzil (WLTP) ~355 km
Şarj Hızlı şarj destekli
Gövde Tipi Mini SUV
Fiyat 1.510.000 TL

Fiat Grande Panda (Elektrikli)

Fiat Grande Panda, markanın yeni nesil elektrikli şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla özellikle şehir içi mobiliteye odaklanan model, uygun fiyatıyla segmentte önemli bir alternatif oluşturuyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 83 kW
Menzil (WLTP) ~320 km
Şarj AC/DC destekli
Gövde Tipi Hatchback
Fiyat 1.584.900 TL

Citroën ë-C3 Aircross

ë-C3 Aircross, standart ë-C3’ün daha yüksek yapılı ve SUV karakterli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmiyle şehir içi kullanımın yanı sıra daha çok yönlü bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 83 kW
Menzil (WLTP) ~300 km
Şarj Hızlı şarj destekli
Gövde Tipi B-SUV
Fiyat 1.717.000 TL

Togg T10X

Togg T10X, Türkiye’nin yerli elektrikli SUV modeli olarak geniş iç hacmi ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Farklı menzil seçenekleri ve donanım seviyeleriyle sunulan model, elektrikli SUV segmentinde rekabetçi bir konumda yer alıyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 160 kW
Menzil (WLTP) 314 km (standart)
Çekiş RWD
Gövde Tipi SUV
Fiyat 1.869.048 TL

Togg T10F

Togg T10F, fastback formuyla daha sportif bir tasarım sunan elektrikli model olarak konumlanıyor. Uzun menzil seçenekleri ve aerodinamik yapısıyla hem şehir içi hem uzun yol kullanımına hitap ediyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 160 kW
Menzil (WLTP) 350 km+
Çekiş RWD
Gövde Tipi Fastback
Fiyat 1.884.980 TL

Fiat 500e

Fiat 500e, ikonik tasarımını elektrikli altyapıyla birleştiren kompakt şehir otomobili olarak öne çıkıyor. Küçük boyutları ve stil sahibi görünümüyle özellikle şehir içi kullanımda pratik bir alternatif sunuyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 87 kW
Menzil (WLTP) ~320 km
Şarj Hızlı şarj destekli
Gövde Tipi Hatchback
Fiyat 1.939.900 TL

Fiat 600e

Fiat 600e, markanın kompakt SUV segmentindeki elektrikli temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Daha geniş iç hacmi ve SUV karakteriyle 500e’ye göre daha çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 115 kW
Menzil (WLTP) ~400 km
Şarj DC hızlı şarj
Gövde Tipi SUV
Fiyat 1.969.900 TL

Citroën ë-C4 X

ë-C4 X, sedan formuna yakın yapısıyla elektrikli otomobil arayan ancak SUV’dan uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için farklı bir alternatif sunuyor. Geniş bagaj hacmi ve konfor odaklı sürüş karakteriyle öne çıkıyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 115 kW
Menzil (WLTP) ~360 km
Şarj Hızlı şarj
Gövde Tipi Sedan/Crossover
Fiyat 2.167.000 TL

Citroën ë-C4

ë-C4, hatchback ile crossover arasında konumlanan tasarımıyla markanın elektrikli ürün gamında önemli bir yer tutuyor. Konfor odaklı süspansiyon yapısı ve dengeli sürüş karakteriyle günlük kullanıma uygun bir alternatif sunuyor.

Özellik Değer
Motor Gücü 115 kW
Menzil (WLTP) ~350 km
Şarj DC hızlı şarj
Gövde Tipi Hatchback
Fiyat 2.202.000 TL

Bu liste, Türkiye’de elektrikli otomobile geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için en erişilebilir başlangıç noktalarını net şekilde ortaya koyuyor. Özellikle 1.3 – 2.0 milyon TL bandında rekabetin artması, önümüzdeki aylarda daha fazla modelin bu listeye dahil olabileceğini gösteriyor.

Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

