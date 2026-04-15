Elektrikli otomobiller hızla yaygınlaşırken, ikinci el piyasasındaki durumları da biraz kafa karıştırabiliyor. Peki bu araçlar gerçekten daha hızlı değer mi kaybediyor, yoksa tam tersi yeni dönemin kazananları mı?

Elektrikli otomobiller artık sadece geleceğin değil, bugünün de önemli bir parçası. Artan yakıt fiyatları, çevre bilinci ve teknolojik gelişmeler, birçok kişiyi elektrikli araçlara yönlendiriyor. Tabii maliyetler de bu noktada etkili alıyor. Ancak iş satın almaya gelince herkesin aklında aynı soru var: ''Bunu sonra satabilir miyim?''

İkinci el piyasası, otomobil tercihlerini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri. Çünkü bir araç ne kadar kolay ve iyi fiyata satılabiliyorsa, o kadar 'güvenli' bir yatırım olarak görülüyor. Peki bu açıdan baktığımızda elektrikli otomobillerde durum ne?

Elektrikli araçların ikinci elde değer kaybetme ihtimali, özellikle teknoloji tarafıyla bağlantılı.

Bu araçlar hızlı gelişen bir alanda yer aldığı için birkaç yıl içinde daha uzun menzil sunan, daha hızlı şarj olan yeni modeller çıkabiliyor. Bu da eski modellerin cazibesini azaltabiliyor. Mesela birkaç yıl öncesine gidelim: 2018–2019 civarında piyasadaki birçok elektrikli otomobil ortalama 200–300 km menzil sunuyordu ve hızlı şarj süreleri de bugüne göre daha uzundu. Aynı segmentteki yeni modeller ise artık 400–600 km menzil seviyesine çıkabiliyor ve çok daha kısa sürede yüksek doluluk oranlarına ulaşabiliyor.

Bir diğer önemli konu ise batarya. Alıcılar genelde ''Batarya ne durumda?'' sorusuna odaklanıyor. Batarya ömrü azalmış bir araç, doğal olarak daha düşük fiyatla alıcı buluyor. Ayrıca batarya değişim maliyetlerinin hâlâ yüksek olması da bazı alıcıları temkinli davranmaya itebiliyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi arttıkça ikinci el piyasası da hareketleniyor.

2025'te Türkiye’de yaklaşık 192 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı %17,5 – %18 seviyesine ulaştı. Yani sıfırda artan bu talep sonrası, iyi durumda olan araçlar, 2. elde de sanıldığından daha hızlı satılabiliyor. Ancak içten yanmalı araçlara kıyasla alıcı kitlesi hâlâ biraz daha dar. Tabii ki bunda şarj altyapısının yeterliliği, şehirde yaşayıp yaşamadığı gibi faktörler de alıcının kararını etkiliyor.

Değer kaybedebiliyor, ancak daha erişilebilir bir hâle geliyor.

Mesela Recurrent’ın raporuna göre 2023 ve 2024 boyunca ikinci el elektrikli araç fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşandı. Ortalama ikinci el elektrikli araç fiyatı da 30 bin doların altına kadar indi. Ancak bu fiyat düşüşü beraberinde ikinci el elektrikli araç satışlarında ciddi bir artışa da neden oldu. Pazar, 2024 itibarıyla 2022’ye kıyasla yaklaşık %100 büyürken, sadece bir yıl içinde bile %40 civarında artış gösterdi.

Avantajlı taraflarını unutmamak gerek.

Birçok marka batarya için 8 yıl veya 160.000 km gibi uzun garanti süreleri sunuyor. Bu da ikinci el alıcıyı en çok düşündüren, yukarıda da bahsettiğimiz batarya konusunda bir güvence sağlıyor. Elektrikli araçlarda motor yapısı çok daha basit olduğu için yağ değişimi, filtre, triger kayışı gibi klasik bakım kalemleri de yok. Bu da ikinci el alıcı için 'sürpriz masraf' ihtimalini azaltıyor.

Elektrikli araçların en büyük avantajlarından biri de düşük 'yakıt' maliyeti. Elektrik, benzin ve dizelden hâlâ daha ekonomik olduğu için özellikle şehir içi kullanımda ciddi tasarruf sağlıyor. Bu da doğrudan ikinci elde tercih sebebi oluyor.

Sonuç olarak elektrikli otomobillerin ikinci eldeki durumu tek taraflı bir hikâye değil.

Bir yanda hızla gelişen teknoloji, menzil artışı ve batarya endişesi gibi faktörler bazı modellerin daha hızlı değer kaybetmesine neden olabiliyor. Diğer yanda ise düşük kullanım maliyetleri, daha az bakım ihtiyacı ve artan talep gibi güçlü avantajlar var. Kısacası mesele 'elektrikli mi, değil mi?' sorusundan çok; hangi model, hangi kondisyon ve hangi kullanıcı profili sorularında düğümleniyor. Tabii ülkemize baktığımızda benzer bir tablo göremeyebiliriz. Çünkü yüksek vergi, araç arzı ve çeşitliliği gibi sebepler ikinci elde fiyatların kolay kolay aşağı gelmesini engelliyor.

Peki ikinci el bir elektrikli otomobil alırken nelere bakmak gerekiyor?

Elektrikli araçlarda batarya sağlığı en kritik konu. Bu yüzden aracın batarya kapasitesinin ne kadar düştüğünü ve ilk günkü menzilinin yüzde kaçını koruduğunu mutlaka öğrenmek gerekiyor. Bununla birlikte fabrika verilerinden ziyade gerçek kullanımda sunduğu menzil de büyük önem taşıyor; özellikle şehir içi kullanım ve kış şartlarındaki performans, aracın günlük hayatta ne sunacağını daha net gösteriyor. Batarya tarafında yine garanti süresinin ne kadar kaldığını ve kapasite düşüşü durumunda nasıl bir işlem uygulandığını bilmek gerekli.

Aracın genel kondisyonu da göz ardı edilmemeli, kaza geçmişi, boya ve değişen parçalarla birlikte süspansiyon ve fren sistemi gibi temel bileşenler, klasik otomobillerde olduğu gibi detaylı şekilde kontrol edilmeli.