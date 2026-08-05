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BMW’nin Otomobillerinde Zorla Spider-Man Reklamı Göstermesi Büyük Tepki Çekti [Video]

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BMW, otomobillerinin ekranlarında zorla yeni Spider-Man filminin reklamını göstermeye başladı. Bu, kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

BMW’nin Otomobillerinde Zorla Spider-Man Reklamı Göstermesi Büyük Tepki Çekti [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Alman otomotiv devi BMW, araç içi bilgi-eğlence ekranlarında göstermeye başladığı yeni bir tanıtım kampanyası nedeniyle sürücülerin ve otomobil severlerin tepkisini çekmeye başladı. Bu reklam kampanyası yeni vizyona giren ve gişe rekorları kıran Spider-Man: Brand New Day ile alakalı.

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Şirket, Spider-Man: Brand New Day filminin reklamlarını araçlarının ekranlarında zorla gösterdi. Bu durum da tahmin edebileceğiniz gibi büyük tepki çekti. İnsanlar, servet ödedikleri araçlarda zorla reklam görmekten rahatsız olduklarını belirtti.

Zorla Spider-Man reklamı gösterilmesi tepki yarattı

Sürücüler araçlarını çalıştırdıkları anda ekranlarında Spider-Man temalı bir afişle karşılaşıyorlar. BMW tarafından "özel bir sürpriz" olarak nitelendirilen bu içerik, dokunmatik ekrana tıklandığında aktifleşiyor. Şirket, bu hareketli tanıtım kapsamında aracın ses sistemini ve ortam aydınlatmalarını da kullanarak ortamı adeta bir film sahnesine dönüştürüyor. Tanıtımda ayrıca e-ink dış gövde teknolojisine sahip BMW iX3 Flow konsept aracı ve Spider-Man karakteri yer alıyor.

Sony ve Marvel ile yakın iş birliği içinde geliştirilen bu süreç, lüks araç sahipleri arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Söz konusu ekran reklamları 27 Temmuz tarihinde başladı ve desteklenen BMW modellerinde 10 Ağustos'a kadar yayınlanmaya devam edecek. Şirketin bu küresel kampanyası 70'ten fazla ülkede aynı anda yürütülüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi sosyal medya platformlarında ve otomobil forumlarında paylaşım yapan kullanıcılar, yüksek bedeller ödeyerek satın aldıkları araçlarda zorunlu reklam görmekten son derece şikâyetçi. Tüm bu şikâyetler de BMW’yi açıklama yapmaya zorladı.

Otomobil devi, bu animasyonun geniş kapsamlı bir marka ortaklığının parçası olduğunu belirtti. Animasyonun yalnızca sürücünün dokunmatik ekrandaki afişe kendi isteğiyle tıklaması durumunda çalıştığını savunuyor. Ancak kullanıcılar, animasyon başlamasa bile reklam afişinin araç çalıştırıldığı anda ekranda otomatik olarak belirmesinden rahatsız olduklarını ifade ediyor. Yani şirketin kaldırma gibi bir niyeti yok. Birkaç gün daha kullanıcıların bu reklamları izlemesi gerekecek.

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